Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подлодки

ВМФ России впервые запустил гиперзвуковую ракету "Циркон" с подлодки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Пуск "Циркона" производился с атомной подводной лодки "Северодвинск" в Баренцевом море. Отмечается, что средства объективного контроля подтвердили поражение условной цели. Испытания были признаны успешными.

Ранее Лайф сообщал, что 29 сентября КНДР заявила об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Они состоялись на одном из полигонов на севере страны. Вслед за этим спустя несколько дней Северная Корея испытала зенитную ракету.