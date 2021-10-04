Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подлодки
Пуск производился в Баренцевом море. В результате снаряд поразил условную цель.
Скриншот видео © Минобороны РФ
Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подлодки. Видео © Минобороны РФ
ВМФ России впервые запустил гиперзвуковую ракету "Циркон" с подлодки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Пуск "Циркона" производился с атомной подводной лодки "Северодвинск" в Баренцевом море. Отмечается, что средства объективного контроля подтвердили поражение условной цели. Испытания были признаны успешными.
Ранее Лайф сообщал, что 29 сентября КНДР заявила об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Они состоялись на одном из полигонов на севере страны. Вслед за этим спустя несколько дней Северная Корея испытала зенитную ракету.
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