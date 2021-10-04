Хозяину квартиры, в которой скрывался Саакашвили, грозит реальный срок

Владельцу квартиры в Тбилиси, в которой скрывался вернувшийся на родину экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, предъявили обвинения. Мужчине грозит тюремный срок от одного года до четырёх лет, сообщили в грузинской прокуратуре.