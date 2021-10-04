Хозяину квартиры, в которой скрывался Саакашвили, грозит реальный срок
По мнению правоохранителей, он знал, что бывший грузинский лидер в розыске, но всё равно предоставил ему жильё.
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Владельцу квартиры в Тбилиси, в которой скрывался вернувшийся на родину экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, предъявили обвинения. Мужчине грозит тюремный срок от одного года до четырёх лет, сообщили в грузинской прокуратуре.
"Владелец квартиры знал, что Саакашвили разыскивали правоохранительные органы Грузии "за совершение тяжких преступлений", но всё равно предоставил ему жильё в Тбилиси", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, о задержании Михаила Саакашвили стало известно 1 октября, на следующий день после того, как он заявил, что вернулся в Грузию. Экс-президента поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. Политик объявил голодовку. Среди прочего он требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Премьер Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок, а президент республики отказалась от идеи помиловать своего предшественника.
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