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Хозяину квартиры, в которой скрывался Саакашвили, грозит реальный срок

По мнению правоохранителей, он знал, что бывший грузинский лидер в розыске, но всё равно предоставил ему жильё.

4 октября, 05:46
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Владельцу квартиры в Тбилиси, в которой скрывался вернувшийся на родину экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, предъявили обвинения. Мужчине грозит тюремный срок от одного года до четырёх лет, сообщили в грузинской прокуратуре.

"Владелец квартиры знал, что Саакашвили разыскивали правоохранительные органы Грузии "за совершение тяжких преступлений", но всё равно предоставил ему жильё в Тбилиси", — говорится в сообщении ведомства.

СМИ: Саакашвили сидит в тюрьме в окружении поклонников, называющих его "господин президент"

СМИ: Саакашвили сидит в тюрьме в окружении поклонников, называющих его "господин президент"

Напомним, о задержании Михаила Саакашвили стало известно 1 октября, на следующий день после того, как он заявил, что вернулся в Грузию. Экс-президента поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. Политик объявил голодовку. Среди прочего он требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Премьер Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок, а президент республики отказалась от идеи помиловать своего предшественника.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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