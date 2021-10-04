"Нам ни единого камешка не вернётся!": Японцы не поверили в успех планов нового премьера Кисиды отобрать у России все южные Курилы
В ходе недавних дебатов политик отошёл от линии Синдзо Абэ и заявил о намерении забрать у РФ сразу четыре острова.
Фумио Кисида. Фото © ТАСС / Zuma
Японская газета Hokkaido опубликовала статью, где задалась вопросом, какой курс возьмёт новый премьер страны Фумио Кисида по проблеме территориального спора с Россией о северных территориях (так в Японии называют принадлежащие РФ четыре острова Южных Курил).
Издание напомнило, что в ходе недавних дебатов на выборах главы партии, оценивая дипломатию Синдзо Абэ, Кисида выразил намерение стремиться к "возврату всех четырёх северных островов". Таким образом он фактически отошёл от линии экс-премьера на возвращение только двух — Хабомаи и Шикотана.
Японские читатели в комментариях к статье порассуждали о том, сможет ли новый премьер добиться успеха в вопросе Курил, пишет "Иносми".
"Нечего себя тешить иллюзиями ни о двух, ни тем более о четырёх островах. Для России Курилы — это мощное оборонительное укрепление на Тихоокеанском направлении и одновременно отличный выход в Тихий океан!" — отметил один из пользователей.
"Какие там два острова?! Размечтались. Да нам ни единого камешка не вернётся!" — заметил другой комментатор.
"Теперь понятно, почему переключились на четыре острова! Поняли, что не получить вообще ничего, так хоть громко пискнуть!" — заявил ещё один японский читатель.
Напомним, 4 октября парламент Японии утвердил 64-летнего Фумио Кисиду на пост премьер-министра страны. Свой кабинет, как ожидается, политик сформирует в течение понедельника.
Япония оспаривает принадлежность Южных Курил в течение десятилетий, после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.
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