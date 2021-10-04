"Нам ни единого камешка не вернётся!": Японцы не поверили в успех планов нового премьера Кисиды отобрать у России все южные Курилы

В ходе недавних дебатов политик отошёл от линии Синдзо Абэ и заявил о намерении забрать у РФ сразу четыре острова.