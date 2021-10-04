Мурашко заявил об отсутствии у ВОЗ претензий к "Спутнику V"
Глава Минздрава РФ уточнил, что у организации были вопросы только по документам, но в настоящее время всё уже оформлено.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что претензий к российской вакцине против коронавируса "Спутник V" у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не было, хоть и имелись некоторые вопросы к документам.
"К продукту претензий не было, были вопросы по досье. На каждый фармацевтический продукт формируется пакет документов, который проходит оценку экспертов, они, соответственно, дают заключение", — отметил глава Минздрава в рамках форума "Биотехмед".
Министр также добавил, что сейчас все необходимые документы для регистрации "Спутника V" уже оформлены и должны быть поданы в течение полутора недель, таким образом, все возникшие ранее разногласия были улажены.
Ранее Михаил Мурашко уже заявлял, что все барьеры для регистрации "Спутника V" в ВОЗ ликвидированы, и отметил, что это подтверждено со стороны генерального директора организации.
Комментариев: 0