Мурашко заявил об отсутствии у ВОЗ претензий к "Спутнику V"

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что претензий к российской вакцине против коронавируса "Спутник V" у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не было, хоть и имелись некоторые вопросы к документам.

"К продукту претензий не было, были вопросы по досье. На каждый фармацевтический продукт формируется пакет документов, который проходит оценку экспертов, они, соответственно, дают заключение", — отметил глава Минздрава в рамках форума "Биотехмед".