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Более 60% россиян старше 60 лет привились от ковида

Ранее сообщалось, что всего в стране вакцинировалось более 46 миллионов человек.

4 октября, 08:14
<p>Фото © ТАСС / РБК / Михаил Гребенщик</p>

Фото © ТАСС / РБК / Михаил Гребенщик

Более 60% жителей России старше 60 лет привились от коронавируса. Об этом в ходе выступления на форуме "Биотехмед" рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

"У нас сегодня лиц старше 60 лет вакцинировано чуть больше 60%", — сообщил он.

Мурашко рассказал об итогах заседания ВОЗ

Мурашко рассказал об итогах заседания ВОЗ

В середине сентября Михаил Мурашко рассказал, что в России от коронавирусной инфекции вакцинировалось более 46 миллионов человек. Из них почти пять миллионов — москвичи. При этом процент беременных от общего числа глава Минздрава РФ назвал весьма низким.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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