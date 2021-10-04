Более 60% россиян старше 60 лет привились от ковида
Ранее сообщалось, что всего в стране вакцинировалось более 46 миллионов человек.
Фото © ТАСС / РБК / Михаил Гребенщик
Более 60% жителей России старше 60 лет привились от коронавируса. Об этом в ходе выступления на форуме "Биотехмед" рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
"У нас сегодня лиц старше 60 лет вакцинировано чуть больше 60%", — сообщил он.
В середине сентября Михаил Мурашко рассказал, что в России от коронавирусной инфекции вакцинировалось более 46 миллионов человек. Из них почти пять миллионов — москвичи. При этом процент беременных от общего числа глава Минздрава РФ назвал весьма низким.
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