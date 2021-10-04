Космонавт предупредил, что актрису Пересильд на МКС ждёт 5 дней тошноты и отёков

Российскую актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко на МКС ожидает пять дней адаптации к невесомости, всё это будет сопровождаться тошнотой, отёком лица, мигренями и трудностями с координацией. Об этом рассказал инструктор – космонавт-испытатель первого класса, трижды летавший в космос, врач Олег Котов.

"После выхода на орбиту может возникать небольшая иллюзия обратного кувырка, головокружение, но, как правило, за три часа полёта сложно получить какие-то болезненные реакции. Самое интересное начнётся после стыковки к МКС", — сказал он РИА "Новости".

Котов отметил, что успешное прохождение наземных тестов не гарантирует быструю и лёгкую адаптацию к невесомости. Часто бывают случаи, когда человек отлично проходит все центрифуги, качели и кресла на Земле, а в космосе "никакой". По его словам, съёмочную команду ждёт несколько типов проблем. Вестибулярно-вегетативное расстройство приведёт к тошноте, рвоте и низкой физической активности. Из-за отсутствия гравитации кровь будет перераспределяться, она прильёт к голове и вызовет боли, мигрени, отёк лица и снижение аппетита. Также у новичков экипажа возникнут проблемы с координацией.

"Точные движения и самостоятельные перелёты по станции в этот период будут невозможны. Сильные мышцы ног, адаптированные держать вес тела, дадут импульс, а тормозить придётся более слабыми мышцами рук. Не понимая, как затормозить, новички раскидывают ноги и руки "звёздочкой", пытаясь зацепиться за окружающие предметы, а в итоге сгребают всё за собой, как грейдер. Нередка картина, когда вслед за новичком летит облако предметов: камеры, ручки, блокноты, аппаратура", — рассказал космонавт.