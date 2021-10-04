Привитых российскими вакцинами спортсменов допустят к участию на Олимпиаде в Пекине
Игры в китайской столице пройдут с 4 по 20 февраля, всего на них будет разыграно 109 комплектов наград.
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Спортсменов, которые поставили российские вакцины от коронавируса, допустят к участию в зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году, сообщает оргкомитет соревнований.
"Все вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, соответствующими международными организациями, а также официально одобренные странами или регионами, будут приняты, так что российские вакцины допустимы", — заявили ТАСС в оргкомитете.
Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего на них разыграют 109 комплектов медалей в семи видах спорта.
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