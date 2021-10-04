Белоруссия приняла законопроект о приостановке соглашения с ЕС о реадмиссии

Нижняя палата белорусского парламента приняла в первом чтении законопроект о приостановке действия соглашения с ЕС о реадмиссии. Этот термин означает согласие государства на приём обратно на его территорию своих граждан, которые подлежат депортации из другого государства.

"Депутаты приняли проект Закона Республики Беларусь "О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения", — сообщает палата представителей Национального собрания.

О том, что Минск начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС и запрещает въезд представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, содействовавшим введению ограничений, стало известно в конце июня. Тогда же в ответ на санкции Евросоюза Белоруссия приостановила своё участие в инициативе "Восточное партнёрство".