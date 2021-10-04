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Двойной забор и вооружённые часовые: Фотограф показал грузинскую тюрьму, в которую поместили Саакашвили

Учреждение предназначено специально для политических деятелей, которые преступили черту закона.

4 октября, 09:13
<p>Фото © Телеграм / <a href="https://t.me/telegraf_com_ua/6097" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Телеграф"</a></p>

Фото © Телеграм / "Телеграф"

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, внезапно вернувшийся на родину, уже несколько дней находится в тюрьме. Его обвиняют в избиении депутата в 2005 году, злоупотреблении полномочиями по уголовному делу об убийстве сотрудника банка Тбилиси в 2006-м и растрате бюджетных средств на личные нужды.

Грузинские власти поместили Саакашвили в специальную тюрьму для чиновников, которые преступили черту закона. Она находится в 30 километрах от столицы республики. То, как выглядит исправительное учреждение, показал фотограф Ян Доброносов, чьи фотографии опубликовало издание "Телеграф".

  • Фото © Телеграм / "Телеграф"
    Фото © Телеграм / "Телеграф"
  • Фото © Телеграм / "Телеграф"
    Фото © Телеграм / "Телеграф"
  • Фото © Телеграм / "Телеграф"
    Фото © Телеграм / "Телеграф"

Фото © Телеграм / "Телеграф"

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Как видно на кадрах, по периметру тюрьмы установлен высокий бетонный забор, над которым возвышается ещё один — решетчатый. Между ними натянута колючая проволока. В целях усиления охраны со специальных вышек за ситуацией внутри тюрьмы и за её пределами наблюдают вооружённые сотрудники учреждения, а на столбах установлены видеокамеры.

Напомним, о задержании Михаила Саакашвили стало известно 1 октября, на следующий день после того, как он заявил, что вернулся в Грузию. Экс-президента поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. Политик объявил голодовку. Среди прочего он требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Премьер Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок, а президент республики отказалась от идеи помиловать своего предшественника. Кроме того, как писал Лайф, реальный срок грозит хозяину квартиры, где скрывался экс-лидер.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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