Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, внезапно вернувшийся на родину, уже несколько дней находится в тюрьме. Его обвиняют в избиении депутата в 2005 году, злоупотреблении полномочиями по уголовному делу об убийстве сотрудника банка Тбилиси в 2006-м и растрате бюджетных средств на личные нужды.

Грузинские власти поместили Саакашвили в специальную тюрьму для чиновников, которые преступили черту закона. Она находится в 30 километрах от столицы республики. То, как выглядит исправительное учреждение, показал фотограф Ян Доброносов, чьи фотографии опубликовало издание "Телеграф".





