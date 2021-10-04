Двойной забор и вооружённые часовые: Фотограф показал грузинскую тюрьму, в которую поместили Саакашвили
Учреждение предназначено специально для политических деятелей, которые преступили черту закона.
Фото © Телеграм / "Телеграф"
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, внезапно вернувшийся на родину, уже несколько дней находится в тюрьме. Его обвиняют в избиении депутата в 2005 году, злоупотреблении полномочиями по уголовному делу об убийстве сотрудника банка Тбилиси в 2006-м и растрате бюджетных средств на личные нужды.
Грузинские власти поместили Саакашвили в специальную тюрьму для чиновников, которые преступили черту закона. Она находится в 30 километрах от столицы республики. То, как выглядит исправительное учреждение, показал фотограф Ян Доброносов, чьи фотографии опубликовало издание "Телеграф".
Как видно на кадрах, по периметру тюрьмы установлен высокий бетонный забор, над которым возвышается ещё один — решетчатый. Между ними натянута колючая проволока. В целях усиления охраны со специальных вышек за ситуацией внутри тюрьмы и за её пределами наблюдают вооружённые сотрудники учреждения, а на столбах установлены видеокамеры.
Напомним, о задержании Михаила Саакашвили стало известно 1 октября, на следующий день после того, как он заявил, что вернулся в Грузию. Экс-президента поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. Политик объявил голодовку. Среди прочего он требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. Премьер Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок, а президент республики отказалась от идеи помиловать своего предшественника. Кроме того, как писал Лайф, реальный срок грозит хозяину квартиры, где скрывался экс-лидер.
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