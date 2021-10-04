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Цена газа в Европе побила новый рекорд

Рост стоимости топлива начался в августе, и с тех пор исторический максимум фиксировался уже несколько раз.

4 октября, 09:12
<p>Фото © ТАСС / KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA</p>

Фото © ТАСС / KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA

Цена на газ в Европе побила очередной рекорд и впервые превысила $1200 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость ноябрьского фьючерса в ходе торгов достигла $1200,36.

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Напомним, рост цен на топливо начался в августе и уже 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. 14 сентября стоимость пробила отметку в $800, 15 сентября впервые в истории достигла $900. При этом уже 16 сентября цена на газ упала ниже 750 долларов. Однако позже рост продолжился, и 1 октября стоимость газа приблизилась к $1200 за тысячу кубометров.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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