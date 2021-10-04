Россия объявила персоной нон грата дипломата из Северной Македонии
Данная мера является ответом на принятое в августе аналогичное решение Скопье.
Фото © МИД России
Министерство иностранных дел России объявило одного из сотрудников Посольства Северной Македонии в Москве персоной нон грата. МИД РФ опубликовал соответствующее официальное заявление.
"4 октября временный поверенный в делах Республики Северная Македония в РФ Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника Посольства Северной Македонии в Москве", — заявили в министерстве.
Данная мера является ответом на принятое в августе аналогичное решение Скопье. В российском внешнеполитическом ведомстве охарактеризовали этот шаг власти Северной Македонии как "ничем не обоснованный". Власти страны пока не комментировали заявление МИД России.
Напомним, 17 августа власти Северной Македонии заявили о решении выслать из страны ещё одного российского дипломата. По словам главы МИД республики Буяра Османи, поведение сотрудника якобы противоречит принципам Венской конвенции. При этом в мае Северная Македония уже высылала одного российского дипломата без объяснения причины. Тогда Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства этой страны.
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