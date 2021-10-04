Россия объявила персоной нон грата дипломата из Северной Македонии

Министерство иностранных дел России объявило одного из сотрудников Посольства Северной Македонии в Москве персоной нон грата. МИД РФ опубликовал соответствующее официальное заявление.

"4 октября временный поверенный в делах Республики Северная Македония в РФ Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника Посольства Северной Македонии в Москве", — заявили в министерстве.