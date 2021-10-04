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Россия объявила персоной нон грата дипломата из Северной Македонии

Данная мера является ответом на принятое в августе аналогичное решение Скопье.

4 октября, 08:52
<p>Фото © МИД России</p>

Фото © МИД России

Министерство иностранных дел России объявило одного из сотрудников Посольства Северной Македонии в Москве персоной нон грата. МИД РФ опубликовал соответствующее официальное заявление.

"4 октября временный поверенный в делах Республики Северная Македония в РФ Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника Посольства Северной Македонии в Москве", — заявили в министерстве.

Данная мера является ответом на принятое в августе аналогичное решение Скопье. В российском внешнеполитическом ведомстве охарактеризовали этот шаг власти Северной Македонии как "ничем не обоснованный". Власти страны пока не комментировали заявление МИД России.

МИД назвал немотивированным шагом высылку российского дипломата из Скопье

МИД назвал немотивированным шагом высылку российского дипломата из Скопье

Напомним, 17 августа власти Северной Македонии заявили о решении выслать из страны ещё одного российского дипломата. По словам главы МИД республики Буяра Османи, поведение сотрудника якобы противоречит принципам Венской конвенции. При этом в мае Северная Македония уже высылала одного российского дипломата без объяснения причины. Тогда Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства этой страны.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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