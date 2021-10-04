За сутки в России выявили более 25 тысяч случаев ковида
Таким образом, всего с начала эпидемии в стране с заболеванием столкнулось 7 612 317 человек.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
За сутки в России выявили 25 781 новый случай коронавируса, зафиксировано 883 летальных исхода, а полностью выздоровело 14 526 человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Больше всего инфицированных в Москве (+4410 за сутки), Петербурге (+2198), Подмосковье (+1733), Самарской (+626) и Нижегородской (+596) областях. Ситуация в других регионах выглядит так:
Статистика по заболевшим. Фото © "Стопкоронавирус.рф"
Таким образом, всего с начала эпидемии в стране выявлено 7 612 317 случаев ковида, за весь период умер 210 801 пациент, выздоровел 6 740 491 человек.
А на прошлой неделе в РФ несколько раз был побит антирекорд по летальным исходам от ковида за сутки. Так, 28 сентября умерло 852 пациента, 29 сентября — уже 857, 30 сентября оперштаб сообщал о 867 умерших, 1 октября за сутки скончалось 887 пациентов. 3 октября антирекорд составил 890 летальных исходов.
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