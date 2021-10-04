За сутки в России выявили более 25 тысяч случаев ковида

За сутки в России выявили 25 781 новый случай коронавируса, зафиксировано 883 летальных исхода, а полностью выздоровело 14 526 человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Больше всего инфицированных в Москве (+4410 за сутки), Петербурге (+2198), Подмосковье (+1733), Самарской (+626) и Нижегородской (+596) областях. Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © "Стопкоронавирус.рф"