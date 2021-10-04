Найденного в Подмосковье мужчину без головы и рук порубил мечом брат

Мужчина, тело которого нашли без головы и рук в Подмосковье, погиб от ударов мечом. Об этом сообщили в СУ СКР по Московской области, уточнив, что по подозрению в чудовищном преступлении задержан двоюродный брат погибшего. Он допрошен и во всём сознался. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

"В вечернее время в частном доме, расположенном по улице Пугачёва в городе Ногинске, между подозреваемым и его родственником произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры мужчина взял имеющийся у него меч и нанёс им потерпевшему смертельные ранения, от которых последний скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении ведомства.