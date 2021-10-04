НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Найденного в Подмосковье мужчину без головы и рук порубил мечом брат

Подозреваемый заявил, что между ними произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений.

4 октября, 08:45

Фото © Pexels

Мужчина, тело которого нашли без головы и рук в Подмосковье, погиб от ударов мечом. Об этом сообщили в СУ СКР по Московской области, уточнив, что по подозрению в чудовищном преступлении задержан двоюродный брат погибшего. Он допрошен и во всём сознался. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

"В вечернее время в частном доме, расположенном по улице Пугачёва в городе Ногинске, между подозреваемым и его родственником произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры мужчина взял имеющийся у него меч и нанёс им потерпевшему смертельные ранения, от которых последний скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении ведомства.

В Подмосковье нашли тело мужчины без головы и рук

В Подмосковье нашли тело мужчины без головы и рук

А ранее в Одинцове нашли упакованные в ящики мумии мужчины и женщины без ступней. Напоминающий гроб странный короб появился на лестничной клетке одного из домов, а второй такой обнаружили в машине. Несмотря на жуткий запах, трогать чужую "собственность" жильцы не решались. По подозрению в совершении преступления спустя сутки были задержаны сын погибших супругов и его бывшая жена.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Красноярске второклассники массово отравились едой из школьной столовой

сегодня в 07:40

Мать несколько раз выстрелила в маленьких сына и дочь, желая, чтобы они попали в рай

сегодня в 08:22

Привитых российскими вакцинами спортсменов допустят к участию на Олимпиаде в Пекине

сегодня в 09:16

Ивлеева разделась до бикини перед эстонским рэпером, и Элджею лучше никогда не видеть эти фото

сегодня в 09:15

Белоруссия приняла законопроект о приостановке соглашения с ЕС о реадмиссии

сегодня в 09:15

Новости партнеров

Layer 1