Найденного в Подмосковье мужчину без головы и рук порубил мечом брат
Подозреваемый заявил, что между ними произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений.
Фото © Pexels
Мужчина, тело которого нашли без головы и рук в Подмосковье, погиб от ударов мечом. Об этом сообщили в СУ СКР по Московской области, уточнив, что по подозрению в чудовищном преступлении задержан двоюродный брат погибшего. Он допрошен и во всём сознался. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
"В вечернее время в частном доме, расположенном по улице Пугачёва в городе Ногинске, между подозреваемым и его родственником произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры мужчина взял имеющийся у него меч и нанёс им потерпевшему смертельные ранения, от которых последний скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении ведомства.
А ранее в Одинцове нашли упакованные в ящики мумии мужчины и женщины без ступней. Напоминающий гроб странный короб появился на лестничной клетке одного из домов, а второй такой обнаружили в машине. Несмотря на жуткий запах, трогать чужую "собственность" жильцы не решались. По подозрению в совершении преступления спустя сутки были задержаны сын погибших супругов и его бывшая жена.
Комментариев: 0