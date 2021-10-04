Российского арбитра Карасёва назначили на полуфинал Лиги наций Италия — Испания

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым назначена на полуфинальный матч Лиги наций между сборными Италии и Испании. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Встреча пройдёт в среду, 6 октября, в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

На линиях Карасёву будут помогать Игорь Демешко и Максим Гаврилин. В качестве резервного арбитра назначен Сергей Иванов. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать голландец Пол ван Букел и его ассистент Кристиан Дингерт из Германии.