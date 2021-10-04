НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российского арбитра Карасёва назначили на полуфинал Лиги наций Италия — Испания

Встреча состоится в среду, 6 октября, в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

4 октября, 08:40
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CShr6ojDSXx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">refkarasev79</a></p>

Фото © Instagram / refkarasev79

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым назначена на полуфинальный матч Лиги наций между сборными Италии и Испании. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Встреча пройдёт в среду, 6 октября, в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

На линиях Карасёву будут помогать Игорь Демешко и Максим Гаврилин. В качестве резервного арбитра назначен Сергей Иванов. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать голландец Пол ван Букел и его ассистент Кристиан Дингерт из Германии.

Карасёв заменит Казарцева на матче "Ахмат" — "Спартак" после скандала с пенальти

Карасёв заменит Казарцева на матче "Ахмат" — "Спартак" после скандала с пенальти

Летом Карасёв работал на трёх матчах Евро-2020. Он судил встречи группового этапа Италия — Швейцария (3:0) и Германия — Венгрия (2:2), а также игру 1/8 финала Нидерланды — Чехия (0:2). Кроме того, россиянин обслуживал матч за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Вильярреалом" (1:1, по пенальти 6:5).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1