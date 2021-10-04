Российского арбитра Карасёва назначили на полуфинал Лиги наций Италия — Испания
Встреча состоится в среду, 6 октября, в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Начало игры — в 21:45 по московскому времени.
Фото © Instagram / refkarasev79
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым назначена на полуфинальный матч Лиги наций между сборными Италии и Испании. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Встреча пройдёт в среду, 6 октября, в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Начало игры — в 21:45 по московскому времени.
На линиях Карасёву будут помогать Игорь Демешко и Максим Гаврилин. В качестве резервного арбитра назначен Сергей Иванов. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать голландец Пол ван Букел и его ассистент Кристиан Дингерт из Германии.
Летом Карасёв работал на трёх матчах Евро-2020. Он судил встречи группового этапа Италия — Швейцария (3:0) и Германия — Венгрия (2:2), а также игру 1/8 финала Нидерланды — Чехия (0:2). Кроме того, россиянин обслуживал матч за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Вильярреалом" (1:1, по пенальти 6:5).
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