Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в сборную России по футболу для участия в матчах против Словакии и Словении вместо получившего травму Александра Головина. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Так как в воскресенье в матче за "Монако" получил травму Александр Головин и пока нет уверенности, что он сможет принять участие в сборе, тренерский штаб решил вызвать в команду Ильзата Ахметова", — отметил главный тренер сборной Валерий Карпин.