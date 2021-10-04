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Ещё одна замена: Полузащитник ЦСКА Ахметов вызван в сборную России вместо Головина

Днём ранее один из лидеров нашей национальной команды получил повреждение в игре за "Монако".

4 октября, 07:18
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в сборную России по футболу для участия в матчах против Словакии и Словении вместо получившего травму Александра Головина. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Так как в воскресенье в матче за "Монако" получил травму Александр Головин и пока нет уверенности, что он сможет принять участие в сборе, тренерский штаб решил вызвать в команду Ильзата Ахметова", — отметил главный тренер сборной Валерий Карпин.

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Напомним, в матче "Монако" — "Бордо" Александр Головин стал главным героем встречи: на его счету гол и результативная передача. Однако в середине второго тайма он получил травму и был вынужден покинуть поле.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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