Ещё одна замена: Полузащитник ЦСКА Ахметов вызван в сборную России вместо Головина
Днём ранее один из лидеров нашей национальной команды получил повреждение в игре за "Монако".
Фото © РФС
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в сборную России по футболу для участия в матчах против Словакии и Словении вместо получившего травму Александра Головина. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
"Так как в воскресенье в матче за "Монако" получил травму Александр Головин и пока нет уверенности, что он сможет принять участие в сборе, тренерский штаб решил вызвать в команду Ильзата Ахметова", — отметил главный тренер сборной Валерий Карпин.
Напомним, в матче "Монако" — "Бордо" Александр Головин стал главным героем встречи: на его счету гол и результативная передача. Однако в середине второго тайма он получил травму и был вынужден покинуть поле.
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