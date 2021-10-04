Звезда родилась: Как 14-летняя ученица Тутберидзе переписывает историю фигурного катания Кажется, в "Хрустальном" подрастает очередная суперзвезда мирового масштаба, которая уже в скором времени будет разрывать всех на главных стартах планеты. 3 октября, 21:40 Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

Этери Тутберидзе со своей командой — главный поставщик талантов и звёзд российского, да и мирового фигурного катания. Александра Трусова, Анна Щербакова и многие другие уже покоряют самые престижные мировые турниры. И ведь не только на взрослом уровне всё в полном порядке, но и на юниорском. Там у нашей страны появляется новая прима, которая уже переписывает историю. Знакомьтесь, Софья Акатьева.

Невероятные прыжки и мировой юниорский рекорд

К слову, юниоры в этом сезоне уже вовсю выступают на этапах Гран-при. На прошлой неделе они соревновались в польском Гданьске, где Акатьева не оставила шансов никому из своих соперниц. Она уже великолепно делает прыжки из категории ультра-си, а тут ещё и сумела сделать то, чего ранее не удавалось никому. Даже Александре Трусовой с её феноменальными пятью четверными за одну программу.

Акатьева стала первой фигуристкой в истории, которой удалось без падений исполнить тройной аксель и три четверных прыжка в произвольной программе. В частности, в Гданьске она выполнила тройной аксель, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, четверной сальхов, тройной риттбергер, каскады четверной тулуп — тройной сальхов через ойлер и тройной флип — тройной тулуп, а также тройной лутц. Возможно, большое количество терминов приведёт вас в замешательство, поэтому напишем короче: это очень круто и феноменально!

И это при том, что ей всего лишь 14 лет! В силу возраста она пока не может выступать на взрослом уровне и соревноваться с той же Трусовой или Камилой Валиевой, однако есть ощущение, что их она совсем не боится и уже сейчас готова привезти пару-тройку баллов, а может, и гораздо больше. Ведь буквально пару недель назад она побила мировой юниорский рекорд, который ранее принадлежал именно Валиевой. Та теперь, как вы знаете, одна из главных фавориток Олимпийских игр в Пекине.

"Я не думаю о рекордах совсем. Просто я люблю дело, которым занимаюсь. Люблю прыгать сложные прыжки. Мне приятно, что у меня получилось на старте сделать то, чего ещё не делала", — заявила Софья.

И останавливаться Акатьева не собирается. Сейчас она намерена выучить ещё один невероятно сложный прыжок — четверной флип. И нет сомнений, что под строгим контролем Этери Тутберидзе у неё получится дополнить свою программу этим серьёзным элементом, который ещё сильнее приблизит её к мировой элите.

Занималась у тренера, который теперь работает у Плющенко

Вообще, интересен и сам процесс становления фигуристки Акатьевой. Заниматься она начала в школе "Самбо-70", придя туда в четыре года. Тогда она ещё не совсем уверенно стояла на коньках, но постепенно начала прогрессировать, а в скором времени и овладела всеми тройными прыжками.

Интересен и тот факт, что она перешла от Оксаны Булычевой к Этери Тутберидзе, хотя долгое время планировала продолжать работать именно с первой. Любопытным здесь является то, что переход от тренера к тренеру состоялся внутри одной школы. В команде Тутберидзе она тренировалась под руководством Сергея Розанова, который позже ушёл в академию Евгения Плющенко. Туда же он забрал и Веронику Жилину.

Идеалом для себя Акатьева считает Анну Щербакову, хотя зачастую эксперты и болельщики проводят параллели между юной ученицей Тутберидзе и звездой Олимпиады в Сочи Юлией Липницкой. Повод у этого есть крайне любопытный: одну из своих программ Акатьева катает в образе Мулан. Это же в своё время хотела сделать и Липницкая, однако её программу зарубила федерация. С Акатьевой, как вы понимаете, такого не было.

"Это девушка, которая пошла вместо своего отца на войну, боролась за победу и выиграла. Сначала у меня мягкая музыка, стараюсь все движения делать плавно, а во второй половине у меня жёсткая быстрая музыка, где меняется стиль программы и эмоции уже другие", — подчёркивала Акатьева.

Сейчас Софья явный лидер мирового фигурного катания среди юниорок. Чтобы вы понимали, насколько уверенно она движется впереди планеты всей: на этапе Гран-при в Гданьске она привезла 42 с лишним балла (!!!) ближайшей преследовательнице. Ею стала тоже наша фигуристка — Елизавета Куликова.

Жаль, конечно, что Акатьевой сейчас всего лишь 14 лет. В силу возраста она не может выступать на взрослом уровне, поэтому Олимпийские игры в Пекине проходят мимо неё. Понятно, что сейчас она уже потенциальный претендент на статус главной примы и королевы фигурного катания, но большой вопрос, что с ней будет через пару лет, когда нужно будет готовиться к новому олимпийскому сезону.

Впрочем, так ли это важно с учётом того, что Акатьева уже переписывает историю фигурного катания и не собирается останавливаться в развитии. Сейчас она в том возрасте, когда можно учить новые прыжки и совершенствовать элементы, которые уже уверенно стоят в программе. Похоже, у Этери Тутберидзе в группе зажигается новая звезда, которая через пару лет подвинет ту же Трусову или Валиеву и всех остальных.

Авторы Шамиль Гаджиев