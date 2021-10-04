В Подмосковье нашли тело мужчины без головы и рук
Труп направлен на судмедэкспертизу, которая должна установить точную причину смерти.
Фото © СУ СК России по Московской области
В жилом доме по улице Пугачёва в подмосковном Ногинске 3 октября было обнаружено расчленённое тело мужчины. Как сообщил источник Лайфа, его нашла местная жительница, которая пришла в квартиру забрать вещи.
По предварительным данным, тело пролежало в квартире около двух суток. У убитого отсечены руки и голова, также на теле имеются множественные рубленые раны, уточняет источник.
В жестокой расправе подозревают двух мужчин. Один из них, предположительно, является родственником жертвы. Чтобы установить точную причину смерти, тело отправлено на судмедэкспертизу.
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А ранее в Одинцове нашли упакованные в ящики мумии мужчины и женщины без ступней. Напоминающий гроб странный короб появился на лестничной клетке одного из домов, а второй такой обнаружили в машине. Несмотря на жуткий запах, трогать чужую "собственность" жильцы не решались.
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