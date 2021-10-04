В Подмосковье нашли тело мужчины без головы и рук

В жилом доме по улице Пугачёва в подмосковном Ногинске 3 октября было обнаружено расчленённое тело мужчины. Как сообщил источник Лайфа, его нашла местная жительница, которая пришла в квартиру забрать вещи.

По предварительным данным, тело пролежало в квартире около двух суток. У убитого отсечены руки и голова, также на теле имеются множественные рубленые раны, уточняет источник.

В жестокой расправе подозревают двух мужчин. Один из них, предположительно, является родственником жертвы. Чтобы установить точную причину смерти, тело отправлено на судмедэкспертизу.