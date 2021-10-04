В Петербурге скончалась сестра Галины Старовойтовой

В Санкт-Петербурге в возрасте 73 лет скончалась Ольга Старовойтова, которая являлась руководителем общественного фонда памяти и музея в честь её сестры Галины Старовойтовой. Время и дата прощания, а также место похорон станут известны позднее.

"Друзья, у нас большое горе. Ночью ушла Ольга Старовойтова. Светлая память замечательному человеку...", — написал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский в Facebook.

Ольга Старовойтова родилась в Ленинграде в 1948 году. После школы и нескольких курсов института работала стенографисткой. В 90-е годы работала с юристами и социологами по созданию первых отечественных НКО. С 1999 года работала руководителем Санкт-Петербургского общественного фонда "Музей Г.В. Старовойтовой".