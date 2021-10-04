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В Петербурге скончалась сестра Галины Старовойтовой

Она с 1999 года возглавляла общественный фонд памяти известной родственницы.

4 октября, 07:42
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/o.starovoitova" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ольга Старовойтова</a></p>

Фото © Facebook / Ольга Старовойтова

В Санкт-Петербурге в возрасте 73 лет скончалась Ольга Старовойтова, которая являлась руководителем общественного фонда памяти и музея в честь её сестры Галины Старовойтовой. Время и дата прощания, а также место похорон станут известны позднее.

"Друзья, у нас большое горе. Ночью ушла Ольга Старовойтова. Светлая память замечательному человеку...", — написал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский в Facebook.

Ольга Старовойтова родилась в Ленинграде в 1948 году. После школы и нескольких курсов института работала стенографисткой. В 90-е годы работала с юристами и социологами по созданию первых отечественных НКО. С 1999 года работала руководителем Санкт-Петербургского общественного фонда "Музей Г.В. Старовойтовой".

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Суд отказал в УДО осуждённому за убийство Старовойтовой экс-депутату

Напомним, депутат Госдумы, правозащитница Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Петербурге. По делу об убийстве в июне 2005 года суд приговорил трёх человек к срокам от 11 лет до 23,5 года. Согласно постановлению суда, Старовойтову убили из-за её политической деятельности.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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