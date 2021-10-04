В Красноярске второклассники массово отравились едой из школьной столовой

В одной из школ Красноярска семеро детей отравились едой из столовой. Об этом сообщили родители учеников. По их словам, это не первый подобный случай, но администрация образовательного учреждения вину не признаёт.

"Не спали всю ночь: ребёнку было плохо. Утром оказалось, что мы такие не одни. Мамы написали в чате, что их дети тоже отравились. Одного мальчика отвезли в больницу, там сказали, что это не ротавирус, а острое отравление", — рассказала женщина изданию "ТВК Красноярск".

По словам мамы второклассницы, у ребёнка поднялась температура, начались боли в животе и рвота. Родители предполагают, что причиной отравления стал сок. Они рассказали, что подобные случаи уже происходили несколько раз, но были менее заметными, так как болело меньше учеников. Руководство школы встало на защиту столовой и вину отрицает. В Управлении образования сообщили, что будут выяснять подробности случившегося.