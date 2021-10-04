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Глава "Полюса" предупредил о риске исчерпания запасов золота в России

Основной причиной он назвал недостаток инвестиций в геологоразведку, в том числе из-за законодательных ограничений.

4 октября, 07:29
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Гендиректор крупнейшей в России золотодобывающей компании "Полюс" Павел Грачёв заявил в интервью РБК о риске столкнуться с недостатком запасов золота в России. По его мнению, это может произойти через 10–20 лет.


Грачёв пояснил, что текущие запасы золота в стране составляют около 7,5–8 тысяч тонн, а производство металла держится на уровне 330 тонн в год. Если эту ситуацию не исправить, дефицит золота в отрасли, по его оценке, неминуем. При этом Грачёв уточнил, что у самой компании "Полюс" хватит ресурсов на 37 лет.

Он также указал на падение показателя возобновления добываемых ресурсов в два раза — с 62 до 30%. На это влияет всемирный тренд снижения содержания металла в руде и увеличение количества упорных руд. По мнению Грачёва, причина такого положения дел в отрасли — недостаток инвестиций в геологоразведку, в том числе из-за законодательных ограничений.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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