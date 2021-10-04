Защита подозреваемого в госизмене основателя Group-IB Сачкова обжаловала его арест

Адвокаты основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, которого арестовали по подозрению в госизмене, подали документы на обжалование данного решения. В пресс-службе Лефортовского суда Москвы уточнили, что заседание по рассмотрению жалобы в Мосгорсуде будет назначено позднее.

"Поступила апелляционная жалоба от его [Сачкова] адвоката. Судебное заседание в Мосгорсуде будет назначено позднее", — пояснила ТАСС пресс-секретарь районного суда Анастасия Романова.