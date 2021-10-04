Защита подозреваемого в госизмене основателя Group-IB Сачкова обжаловала его арест
Ему грозит до 20 лет тюрьмы, но вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признаёт.
Илья Сачков. Фото © Instagram / sachkot
Адвокаты основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, которого арестовали по подозрению в госизмене, подали документы на обжалование данного решения. В пресс-службе Лефортовского суда Москвы уточнили, что заседание по рассмотрению жалобы в Мосгорсуде будет назначено позднее.
"Поступила апелляционная жалоба от его [Сачкова] адвоката. Судебное заседание в Мосгорсуде будет назначено позднее", — пояснила ТАСС пресс-секретарь районного суда Анастасия Романова.
В связи с тем что материалы дела в отношении Сачкова маркированы грифом "секретно", других подробностей не приводится. Также пока нет официальных комментариев органов следствия и стороны защиты арестованного.
Напомним, основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца, вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признаёт. По статье о госизмене (275 УК РФ) Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна. 28 сентября в московском офисе компании прошли обыски, а на следующий день, 29 сентября, — в офисах в Санкт-Петербурге. При этом в Group-IB назвали фейком информацию об обысках в офисах в Северной столице.
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