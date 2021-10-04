Подозреваемый в убийстве студенток в Гае впал в "кому", но полицейские ему не верят
По словам медиков, задержанный находится в состоянии, в котором не реагирует на внешние раздражители.
Фото © Telegram / SHOT
Полицейским пока не удалось допросить Александра Лазарева, задержанного по подозрению в убийстве трёх студенток в Оренбургской области. Как пишет телеграм-канал SHOT, это связано с его состоянием.
Со вчерашнего дня Лазарев никак не реагирует на внешние раздражители. По словам медиков, у подозреваемого может быть так называемая кома неизвестной этиологии. При этом в физическом плане он остаётся в полном порядке. Правоохранители не исключают, что Лазарев может притворяться.
О зверском убийстве в городе Гае стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. По делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом было допрошено свыше ста свидетелей, а за данные об убийце объявили награду в один миллион рублей. В результате следователи установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство 30-летний Александр Лазарев. Вычислить его удалось благодаря следам ДНК на одежде. Мужчину задержали вечером 3 октября, когда он попытался угнать автомобиль.
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