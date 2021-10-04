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На Украине заявили, что транзит газа в Венгрию не возобновлялся

Сейчас идёт реэкспорт топлива из украинских хранилищ в незначительных объёмах.

4 октября, 06:34

Фото © Pixabay

Глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон объяснил ситуацию с "возобновлением" транзита газа в Венгрию через территорию Незалежной. На самом деле транзит российского топлива не осуществляется с 1 октября, однако европейские трейдеры осуществляют реэкспорт в эту страну из украинских подземных хранилищ (ПХГ).

"В прессе распространяется информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ", — написал он в "Фейсбуке".

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Напомним, 27 сентября Будапешт и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Этот документ вызвал возмущение Киева. С 1 октября 2021 года договор Венгрии и России вступил в силу. При этом 3 октября данные венгерского оператора ГТС FGSZ свидетельствовали о том, что транзит российского газа через Незалежную был возобновлён.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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