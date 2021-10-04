На Украине заявили, что транзит газа в Венгрию не возобновлялся

Глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон объяснил ситуацию с "возобновлением" транзита газа в Венгрию через территорию Незалежной. На самом деле транзит российского топлива не осуществляется с 1 октября, однако европейские трейдеры осуществляют реэкспорт в эту страну из украинских подземных хранилищ (ПХГ).

"В прессе распространяется информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ", — написал он в "Фейсбуке".