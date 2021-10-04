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ФСБ накрыла ячейку террористов "Хизб ут-тахрир" в Москве и Подмосковье

Её участники действовали на основании доктрины создания так называемого всемирного халифата.

4 октября, 06:58

ФСБ накрыла ячейку террористов в Москве и Подмосковье. Видео © ЦОС ФСБ РФ

ФСБ России накрыла ячейку террористической организации "Хизб ут-тахрир"* в столичном регионе. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, всего задержано восемь человек: два главаря движения и шесть его участников.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии в Москве и Московской области пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-тахрир". Задержаны два главаря и шесть её активных участников", — говорится в сообщении.

ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке

ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке

В ведомстве добавили, что участники ячейки осуществляли противоправную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и насильственного свержения власти.

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии, который готовился по указанию боевиков ИГИЛ*.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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