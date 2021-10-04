ФСБ накрыла ячейку террористов "Хизб ут-тахрир" в Москве и Подмосковье
Её участники действовали на основании доктрины создания так называемого всемирного халифата.
ФСБ накрыла ячейку террористов в Москве и Подмосковье. Видео © ЦОС ФСБ РФ
ФСБ России накрыла ячейку террористической организации "Хизб ут-тахрир"* в столичном регионе. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, всего задержано восемь человек: два главаря движения и шесть его участников.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии в Москве и Московской области пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-тахрир". Задержаны два главаря и шесть её активных участников", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что участники ячейки осуществляли противоправную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и насильственного свержения власти.
Ранее Лайф сообщал, что ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии, который готовился по указанию боевиков ИГИЛ*.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0