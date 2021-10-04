Подмосковные "Пятёрочка" и "Магнит" снизили цены после предупреждения ФАС

После предупреждения Федеральной антимонопольной службы магазины сетей "Пятёрочка" и "Магнит" в Московской области снизили цены на продукты. Об этом заявили в ведомстве.

"После предупреждений Московского областного УФАС России торговые сети сообщили о снижении розничных цен на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах, где они занимают доминирующее положение. В настоящее время стоимость этих продуктов не превышает установленную в муниципалитетах, в которых доминирующее положение у компаний отсутствует", — говорится в сообщении ФАС.