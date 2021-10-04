Две шведки попросили помощи в поиске моряков из Мурманска, которые спасли их в 1984 году
По рассказам одной из них, тогда обычная прогулка на лодке чуть не обернулась для них смертью.
Фото © ТАСС / Лев Федосеев
Две жительницы Швеции начали поиски моряков советского сухогруза, которые спасли их во время прогулки на лодке в открытом море близ Мурманска в 1984 году. Как рассказали в Центре развития кинопроизводства Мурманской области, женщины хотят снять фильм о своих спасителях.
"Режиссёр из Швеции Хелена аф Клеркер (Рундквист) снимает документальный фильм о трагических событиях, которые случились с ней в ноябре 1984 года. Тогда она, 19-летняя девушка, вместе с подружкой Шарлоттой Оберг решила покататься на лодке по заливу у шведского острова Веддё", — говорится в сообщении.
По рассказам Клеркер, лодку вынесло в открытое море, где подруги застряли на двое суток. Замёрзших и практически смирившихся со смертельной участью их заметили моряки сухогруза "Дагестан", который направлялся в Мурманск. Капитаном судна оказался местный житель Вячеслав Кузьменков. Режиссёр надеется взять у него и его команды интервью для фильма, но сперва ей предстоит найти остальных моряков.
Ранее Лайф писал, что исповедь жертвы скопинского маньяка станет сериалом. Его создатели намерены консультироваться с девушкой, чтобы честно показать построенную на реальных событиях историю. Сама она сниматься в картине отказалась.
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