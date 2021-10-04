Назван возможный кандидат на замену Николичу в "Локомотиве"

Главным тренером "Локомотива" в случае увольнения Марко Николича может стать бывший наставник "Спартака" Доменико Тедеско. Об этом пишет "Чемпионат".

Издание отмечает, что Тедеско является кандидатурой технического директора "Локомотива" Томаса Цорна, который также имел опыт работы в "Спартаке". Ещё одним кандидатом может стать тренер из немецкой Бундеслиги, за его приглашение выступает Ральф Рангник.