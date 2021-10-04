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Назван возможный кандидат на замену Николичу в "Локомотиве"

Ранее появилась информация о том, что сербский наставник красно-зелёных будет отправлен в отставку уже сегодня.

4 октября, 08:51
<p>Доменико Тедеско. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Доменико Тедеско. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Главным тренером "Локомотива" в случае увольнения Марко Николича может стать бывший наставник "Спартака" Доменико Тедеско. Об этом пишет "Чемпионат".

Издание отмечает, что Тедеско является кандидатурой технического директора "Локомотива" Томаса Цорна, который также имел опыт работы в "Спартаке". Ещё одним кандидатом может стать тренер из немецкой Бундеслиги, за его приглашение выступает Ральф Рангник.

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Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что Марко Николич может покинуть свой пост в "Локомотиве" уже сегодня.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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