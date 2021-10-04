Биолог оценил риск заразиться ковидом от летучей мыши на территории России

Научный сотрудник биологического факультета МГУ им. Ломоносова Илья Артюшин сообщил, что вероятность заразиться коронавирусом от летучих мышей в России крайне мала. Ранее биолог работал в составе группы учёных, занимавшихся поиском SARS-СoV-2 у рукокрылых на территории нашей страны.

По словам специалиста, риск передачи вируса человеку от летучей мыши возникает только в том случае, если особь животного инфицирована. А рукокрылые в своём большинстве не заражены потенциально опасными для человека заболеваниями.

В рамках научной работы исследователи протестировали образцы примерно от двух сотен летучих мышей разных видов и обнаружили несколько штаммов коронавируса, SARS-CoV-2 среди них не было.

"Заражена где-то даже не каждая десятая мышь, и далеко не все виды", — уточнил он в беседе с телеканалом "Звезда".

Тем не менее в группе риска всегда находятся люди со слабым иммунитетом. Артюшин добавил, что при серьёзных проблемах со здоровьем опасным может оказаться любой контакт с животными, в том числе с котами и собаками.