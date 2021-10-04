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Биолог оценил риск заразиться ковидом от летучей мыши на территории России

По словам учёного, занимавшегося поиском SARS-СoV-2 у рукокрылых в нашей стране, переносчиками инфекций оказалось очень небольшое количество особей.

4 октября, 11:43

Фото © Pexels

Научный сотрудник биологического факультета МГУ им. Ломоносова Илья Артюшин сообщил, что вероятность заразиться коронавирусом от летучих мышей в России крайне мала. Ранее биолог работал в составе группы учёных, занимавшихся поиском SARS-СoV-2 у рукокрылых на территории нашей страны.

По словам специалиста, риск передачи вируса человеку от летучей мыши возникает только в том случае, если особь животного инфицирована. А рукокрылые в своём большинстве не заражены потенциально опасными для человека заболеваниями.

В рамках научной работы исследователи протестировали образцы примерно от двух сотен летучих мышей разных видов и обнаружили несколько штаммов коронавируса, SARS-CoV-2 среди них не было.

"Заражена где-то даже не каждая десятая мышь, и далеко не все виды",уточнил он в беседе с телеканалом "Звезда".

В России у летучих мышей обнаружили коронавирусы

В России у летучих мышей обнаружили коронавирусы

Тем не менее в группе риска всегда находятся люди со слабым иммунитетом. Артюшин добавил, что при серьёзных проблемах со здоровьем опасным может оказаться любой контакт с животными, в том числе с котами и собаками.

Ранее врач-инфекционист призвал россиян не бояться подцепить бубонную чуму от сусликов. Эксперт отметил маловероятность возникновения эпидемии данного заболевания в России, так как оно связано с употреблением в пищу мяса заражённых животных, а у нас такое не практикуют.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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