Собянин заявил о 30-процентном росте заболеваемости коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве вызывает тревогу. Об этом сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин на президиуме Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Мы видим очевидный рост, сильный рост заболеваемости. В Москве пока эти показатели в два раза ниже пиковых значений, но тем не менее за последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30%, рост госпитализации — больше 20%, что говорит об отрицательной динамике в ситуации с коронавирусом", — подытожил мэр.