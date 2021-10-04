Собянин заявил о 30-процентном росте заболеваемости коронавирусом в Москве
Ситуацию с эпидемией мэр столицы назвал тревожной. Город третий день подряд бьёт антирекорд по числу заражённых ковидом.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве вызывает тревогу. Об этом сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин на президиуме Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
"Мы видим очевидный рост, сильный рост заболеваемости. В Москве пока эти показатели в два раза ниже пиковых значений, но тем не менее за последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30%, рост госпитализации — больше 20%, что говорит об отрицательной динамике в ситуации с коронавирусом", — подытожил мэр.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве третий день обновляется антирекорд по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом за сутки. В течение прошедших 24 часов ковидом заболело 4410 жителей, днём ранее было выявлено 4294 новых случая заражения.
Напомним, что в столице с 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ делают обязательный экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Терапевт Павел Прокин раскрыл, сколько случаев ОРВИ могут на самом деле быть ковидом.
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