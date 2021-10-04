Камеры засекли "избитых" в "Магните" мужчин во время кражи водки и кальмаров

В распоряжении Лайфа оказались видеозаписи с камер наблюдения из магазина "Магнит" в подмосковном Домодедове с двумя мужчинами, которых заподозрили в воровстве и заперли в подсобке.

На кадрах видно, как двое едва стоящих на ногах приятелей ходят между полками в торговом зале и первым делом отправляются в винно-водочный отдел, где что-то берут с полки. Потом их путь лежит к стеллажам с едой, где они тоже берут некие продукты с полок. Там подозрительных посетителей замечает бдительный сотрудник супермаркета и куда-то их уводит. Как рассказали Лайфу в магазине, в этот момент злоумышленники пытались своровать водку и кальмары.