Камеры засекли "избитых" в "Магните" мужчин во время кражи водки и кальмаров
Первым делом злоумышленники отправились в винно-водочный отдел, где нашли желанную бутылку.
Фото © LIFE
Пьяные воришки из "Магнита" попали на камеры во время совершения преступления. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказались видеозаписи с камер наблюдения из магазина "Магнит" в подмосковном Домодедове с двумя мужчинами, которых заподозрили в воровстве и заперли в подсобке.
На кадрах видно, как двое едва стоящих на ногах приятелей ходят между полками в торговом зале и первым делом отправляются в винно-водочный отдел, где что-то берут с полки. Потом их путь лежит к стеллажам с едой, где они тоже берут некие продукты с полок. Там подозрительных посетителей замечает бдительный сотрудник супермаркета и куда-то их уводит. Как рассказали Лайфу в магазине, в этот момент злоумышленники пытались своровать водку и кальмары.
А Лайф публиковал видео с двумя окровавленными мужчинами в подсобке магазина, которых якобы жестоко избила продавщица, заподозрив в воровстве. На место выехал отряд ППС. По словам руководства магазина, посетители с трудом держались на ногах и били бутылки с алкоголем. На них составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 158 КоАП РФ).
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