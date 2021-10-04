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Лекарства от запора оказались полезны для мозга

Всё дело в воздействующем на рецепторы препарате, используемом при проблемах с ЖКТ.

4 октября, 10:58

Фото © Pixabay

Британские учёные обнаружили, что лекарство для лечения запора обладает способностью активизации умственной деятельности. Речь идёт о препарате "Прукалоприд", который нацелен на 5-HT4 (рецептор серотонина).

В исследовании приняли участие 44 здоровых добровольца, из которых 23 получали лекарство, а 21 — плацебо. Через шесть дней всем участникам эксперимента сделали МРТ головного мозга, но перед этим показали серию изображений животных и природы, а затем испытуемые посмотрели на картинки во время сканирования. После МРТ добровольцы прошли тест на память, где их попросили найти отличия в изображениях, которые они видели до и во время сканирования и в новых.

"Участники, которые принимали препарат в течение шести дней, показали лучшие результаты, чем те, кто получал плацебо. Группа вмешательства идентифицировала 81% ранее просмотренных изображений по сравнению с 76% в группе плацебо", — прокомментировали авторы исследования результат эксперимента.

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Ранее Лайф сообщал, что два лекарства от рака оказались способны блокировать размножение коронавируса. По мнению исследователей, полученные данные будут иметь большое значение для разработки терапевтической стратегии.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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