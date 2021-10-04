Лекарства от запора оказались полезны для мозга
Всё дело в воздействующем на рецепторы препарате, используемом при проблемах с ЖКТ.
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Британские учёные обнаружили, что лекарство для лечения запора обладает способностью активизации умственной деятельности. Речь идёт о препарате "Прукалоприд", который нацелен на 5-HT4 (рецептор серотонина).
В исследовании приняли участие 44 здоровых добровольца, из которых 23 получали лекарство, а 21 — плацебо. Через шесть дней всем участникам эксперимента сделали МРТ головного мозга, но перед этим показали серию изображений животных и природы, а затем испытуемые посмотрели на картинки во время сканирования. После МРТ добровольцы прошли тест на память, где их попросили найти отличия в изображениях, которые они видели до и во время сканирования и в новых.
"Участники, которые принимали препарат в течение шести дней, показали лучшие результаты, чем те, кто получал плацебо. Группа вмешательства идентифицировала 81% ранее просмотренных изображений по сравнению с 76% в группе плацебо", — прокомментировали авторы исследования результат эксперимента.
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Ранее Лайф сообщал, что два лекарства от рака оказались способны блокировать размножение коронавируса. По мнению исследователей, полученные данные будут иметь большое значение для разработки терапевтической стратегии.
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