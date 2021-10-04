Лекарства от запора оказались полезны для мозга

В исследовании приняли участие 44 здоровых добровольца, из которых 23 получали лекарство, а 21 — плацебо. Через шесть дней всем участникам эксперимента сделали МРТ головного мозга, но перед этим показали серию изображений животных и природы, а затем испытуемые посмотрели на картинки во время сканирования. После МРТ добровольцы прошли тест на память, где их попросили найти отличия в изображениях, которые они видели до и во время сканирования и в новых.