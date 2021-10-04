Мбаппе заявил, что летом просил ПСЖ отпустить его в другой клуб

Минувшим летом он мог стать игроком мадридского "Реала", однако впоследствии трансфер сорвался.

Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что летом просил свой нынешний клуб отпустить его и позволить перейти в другую команду. Об этом пишет Get French Football News.

"Я просил клуб отпустить меня летом", — цитирует игрока издание.