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Регион
Опубликовано 4 октября 2021, 10:48

Мбаппе заявил, что летом просил ПСЖ отпустить его в другой клуб

Фото © PSG / G.Gavelle

Фото © PSG / G.Gavelle

Минувшим летом он мог стать игроком мадридского "Реала", однако впоследствии трансфер сорвался.

Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что летом просил свой нынешний клуб отпустить его и позволить перейти в другую команду. Об этом пишет Get French Football News.

"Я просил клуб отпустить меня летом", — цитирует игрока издание.

Президент "Реала" пообещал болельщику купить Мбаппе в следующем году
Президент "Реала" пообещал болельщику купить Мбаппе в следующем году

Напомним, Килиан Мбаппе летом мог оказаться в "Реале", однако переход сорвался за несколько дней до закрытия трансферного окна. Позже президент "королевского клуба" Флорентино Перес пообещал болельщику приобрести Мбаппе следующим летом.

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Шамиль Гаджиев
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