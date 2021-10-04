Мбаппе заявил, что летом просил ПСЖ отпустить его в другой клуб
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Минувшим летом он мог стать игроком мадридского "Реала", однако впоследствии трансфер сорвался.
Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что летом просил свой нынешний клуб отпустить его и позволить перейти в другую команду. Об этом пишет Get French Football News.
"Я просил клуб отпустить меня летом", — цитирует игрока издание.
Напомним, Килиан Мбаппе летом мог оказаться в "Реале", однако переход сорвался за несколько дней до закрытия трансферного окна. Позже президент "королевского клуба" Флорентино Перес пообещал болельщику приобрести Мбаппе следующим летом.