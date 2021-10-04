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Мбаппе заявил, что летом просил ПСЖ отпустить его в другой клуб

Минувшим летом он мог стать игроком мадридского "Реала", однако впоследствии трансфер сорвался.

4 октября, 10:48
<p>Фото © <a href="https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/diaporama-rennes-paris-saint-germain-psg-ligue-1#showGallery" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PSG / G.Gavelle</a></p>

Фото © PSG / G.Gavelle

Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что летом просил свой нынешний клуб отпустить его и позволить перейти в другую команду. Об этом пишет Get French Football News.

"Я просил клуб отпустить меня летом", — цитирует игрока издание.

Президент "Реала" пообещал болельщику купить Мбаппе в следующем году

Президент "Реала" пообещал болельщику купить Мбаппе в следующем году

Напомним, Килиан Мбаппе летом мог оказаться в "Реале", однако переход сорвался за несколько дней до закрытия трансферного окна. Позже президент "королевского клуба" Флорентино Перес пообещал болельщику приобрести Мбаппе следующим летом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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