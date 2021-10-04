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"У него потрясающие данные": Тренер сборной России рассказал, что отличает Гильерме от других вратарей

При этом ему нужно избавиться от лишних эмоций и перестать принимать рискованные решения.

4 октября, 10:09
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал, чем голкипер "Локомотива" и национальной команды Гильерме отличается от других своих коллег по цеху.

"У него потрясающие данные. С его большими руками и пластикой он может перекрыть все ворота. И нервы у него крепкие, как у Лунёва. Если уберёт рискованные решения, не будет разбрасываться эмоциями во время матча и будет следить за своей позицией, это очень хороший и надёжный вратарь", — отметил Кафанов.

Вратаря "Локомотива" дисквалифицировали на два матча за фол в игре с "Химками"

Вратаря "Локомотива" дисквалифицировали на два матча за фол в игре с "Химками"

Добавим, что голкипер "Локомотива" Гильерме был вызван в сборную России по футболу на матчи отбора ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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