"У него потрясающие данные": Тренер сборной России рассказал, что отличает Гильерме от других вратарей
При этом ему нужно избавиться от лишних эмоций и перестать принимать рискованные решения.
Фото © РФС
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал, чем голкипер "Локомотива" и национальной команды Гильерме отличается от других своих коллег по цеху.
"У него потрясающие данные. С его большими руками и пластикой он может перекрыть все ворота. И нервы у него крепкие, как у Лунёва. Если уберёт рискованные решения, не будет разбрасываться эмоциями во время матча и будет следить за своей позицией, это очень хороший и надёжный вратарь", — отметил Кафанов.
Добавим, что голкипер "Локомотива" Гильерме был вызван в сборную России по футболу на матчи отбора ЧМ-2022 против Словакии и Словении.
Комментариев: 0