"У него потрясающие данные. С его большими руками и пластикой он может перекрыть все ворота. И нервы у него крепкие, как у Лунёва. Если уберёт рискованные решения, не будет разбрасываться эмоциями во время матча и будет следить за своей позицией, это очень хороший и надёжный вратарь", — отметил Кафанов.