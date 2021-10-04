Зрители "Ледникового периода" разоблачили Бородину, которая повторила номер Бузовой, но в разы хуже
Иронии ситуации добавило и то, что партнёром по шоу у телеведущей стал Дмитрий Соловьёв, который в прошлом году уже выступал с Ольгой.
Фото © Instagram / borodylia
На днях состоялась премьера нового сезона "Ледникового периода", зрители которого были неприятно удивлены, посмотрев прокат Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьёва. К фигуристу у спортивных фанатов не было никаких претензий, зато были к 38-летней телеведущей. Её номер оказался слишком похож на выступление Дмитрия с Ольгой Бузовой, которая в прошлом году поразила зрителей грациозностью.
Видео © TikTok / dmitrievofficial
В Сети даже появился ролик со сравнением номеров извечных соперниц, в котором Ксения проигрывала по всем фронтам. В комментариях заметили, что телеведущая была напряжённой и деревянной, а также совсем не доверяла своему партнёру. На протяжении всего выступления Дмитрий катал за собой Ксению, которая пыталась с него не упасть.
При всём уважении... Понятно, что трудно, но слабовато... Такое ощущение, что катается только Соловьёв и таскает за собой Бородину... Оценки поставили авансом
Бузова лучше, Бородина как брёвнышко...
Говорили, что Бузова — ужас, а тут... Бузова пластична и очень старательна
Даже хейтеры Ольги Бузовой нехотя отметили, что девушка более артистична и грациозна, чем её соперница. Телеведущих часто сравнивают из-за их общих проектов, но на днях Бородина высказалась о том, что инста-дивы никогда не были подругами, как бы им это ни приписывали. "Она не мой человек и никогда им не была. Не близки принципы, отношение к людям и так далее", — объяснила Ксения фанатам.
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