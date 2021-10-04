Зрители "Ледникового периода" разоблачили Бородину, которая повторила номер Бузовой, но в разы хуже

На днях состоялась премьера нового сезона "Ледникового периода", зрители которого были неприятно удивлены, посмотрев прокат Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьёва. К фигуристу у спортивных фанатов не было никаких претензий, зато были к 38-летней телеведущей. Её номер оказался слишком похож на выступление Дмитрия с Ольгой Бузовой, которая в прошлом году поразила зрителей грациозностью.

Видео © TikTok / dmitrievofficial

В Сети даже появился ролик со сравнением номеров извечных соперниц, в котором Ксения проигрывала по всем фронтам. В комментариях заметили, что телеведущая была напряжённой и деревянной, а также совсем не доверяла своему партнёру. На протяжении всего выступления Дмитрий катал за собой Ксению, которая пыталась с него не упасть.

Фото © TikTok / dmitrievofficial

При всём уважении... Понятно, что трудно, но слабовато... Такое ощущение, что катается только Соловьёв и таскает за собой Бородину... Оценки поставили авансом Tatiana M

Бузова лучше, Бородина как брёвнышко... zhuchok250634

Говорили, что Бузова — ужас, а тут... Бузова пластична и очень старательна vetka1976

Фото © TikTok / dmitrievofficial