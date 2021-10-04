Папарацци застали Мэттью Перри на улице, и у фанатов от его жалкого вида защемило сердце

Сейчас Перри, исполнивший в сериале роль Чендлера Бинга и когда-то влюблявший в себя девушек одним взглядом, нечасто появляется на публике. Однако папарацци застали его во время прогулки в Лос-Анджелесе, и у фанатов вновь защемило сердце.

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Перри шёл из кафе, держа в руках стаканчик с напитком, пишет Page Six. При этом ссутулившийся 52-летний артист выглядел печальным и неопрятным. Через казавшуюся растянутой футболку проступал неспортивный силуэт, а поседевшие волосы выбивались из причёски.

Во время съёмок "Друзей" актёру пришлось бороться с депрессией, пристрастием к алкоголю и наркотикам. И теперь фанаты каждый раз боятся, что их любимец вновь сорвётся в пучину зависимости. Так, недавно во время совместного интервью с коллегами по сериалу Перри напугал зрителей невнятной речью, и они решили, что артист вернулся к пагубным привычкам. Но, по сообщению источников, такое состояние актёра было связано с тем, что он посетил стоматолога накануне съёмок.

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