Папарацци застали Мэттью Перри на улице, и у фанатов от его жалкого вида защемило сердце
Преданные поклонники "Друзей" знают, что время сильно изменило любимых артистов. Но если остальные герои встречают свой возраст достойно, то состояние Мэттью Перри снова и снова вызывает беспокойство.
Фото © Twitter / Actor Trivia
Сейчас Перри, исполнивший в сериале роль Чендлера Бинга и когда-то влюблявший в себя девушек одним взглядом, нечасто появляется на публике. Однако папарацци застали его во время прогулки в Лос-Анджелесе, и у фанатов вновь защемило сердце.
Фото © Twitter / nypost
Перри шёл из кафе, держа в руках стаканчик с напитком, пишет Page Six. При этом ссутулившийся 52-летний артист выглядел печальным и неопрятным. Через казавшуюся растянутой футболку проступал неспортивный силуэт, а поседевшие волосы выбивались из причёски.
Фото © Twitter / Actor Trivia, nocntxtfriends_
Во время съёмок "Друзей" актёру пришлось бороться с депрессией, пристрастием к алкоголю и наркотикам. И теперь фанаты каждый раз боятся, что их любимец вновь сорвётся в пучину зависимости. Так, недавно во время совместного интервью с коллегами по сериалу Перри напугал зрителей невнятной речью, и они решили, что артист вернулся к пагубным привычкам. Но, по сообщению источников, такое состояние актёра было связано с тем, что он посетил стоматолога накануне съёмок.
Фото © Twitter / daz56791304
На личном фронте у звезды тоже не всё гладко. В июне Перри расстался со своей невестой, литературным агентом Молли Гурвиц. Влюблённые объявили о помолвке в ноябре 2020-го после двух лет знакомства. Тогда актёр называл 29-летнюю возлюбленную "величайшей женщиной на планете".
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