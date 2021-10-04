49-летняя София Вергара поздравила фанатов с Днём кофе, спрятав своё обнажённое тело среди зёрен
Звезде не удалось скрыть самое главное — свою неувядающую красоту.
49-летняя колумбийско-американская актриса София Вергара отпраздновала Национальный день кофе так, что пользователи про него забыли. Звезда поделилась в "Инстаграме" снимком, перетянув на себя всё внимание.
София позировала обнажённой, приняв такую позу, при которой наиболее выгодно смотрелись все её соблазнительные изгибы. При этом самые пикантные места оказались прикрыты кофейными зёрнами.
Несмотря на популярность и 23,3 млн подписчиков, София нечасто радует их откровенными кадрами. Поэтому жаркий снимок за сутки набрал почти миллион лайков — и фанаты не могли не отметить, насколько прекрасна их любимица.
Никто не смотрит на кофе
Самая красивая 😍😍😍
Само совершенство
София Вергара — актриса, ведущая, модель и комик родом из Колумбии. Звезда снималась в таких фильмах и сериалах, как "Американская семейка", "Короли Догтауна", "Красотки в бегах", стала четырёхкратной лауреаткой премии Американской гильдии киноактёров и не раз оказывалась в списках самых красивых девушек планеты.
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