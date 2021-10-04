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49-летняя София Вергара поздравила фанатов с Днём кофе, спрятав своё обнажённое тело среди зёрен

Звезде не удалось скрыть самое главное — свою неувядающую красоту.

4 октября, 07:12

Фото © Instagram / sofiavergara

49-летняя колумбийско-американская актриса София Вергара отпраздновала Национальный день кофе так, что пользователи про него забыли. Звезда поделилась в "Инстаграме" снимком, перетянув на себя всё внимание.

Фото © Instagram / sofiavergara

Фото © Instagram / sofiavergara

София позировала обнажённой, приняв такую позу, при которой наиболее выгодно смотрелись все её соблазнительные изгибы. При этом самые пикантные места оказались прикрыты кофейными зёрнами.

Фото © Instagram / sofiavergara

Фото © Instagram / sofiavergara

Несмотря на популярность и 23,3 млн подписчиков, София нечасто радует их откровенными кадрами. Поэтому жаркий снимок за сутки набрал почти миллион лайков — и фанаты не могли не отметить, насколько прекрасна их любимица.

Никто не смотрит на кофе

saraaaaaaca

Фото © Instagram / sofiavergara

Фото © Instagram / sofiavergara

Самая красивая 😍😍😍

cabezasjimenezvictor

Само совершенство

missdollycastro

София Вергара — актриса, ведущая, модель и комик родом из Колумбии. Звезда снималась в таких фильмах и сериалах, как "Американская семейка", "Короли Догтауна", "Красотки в бегах", стала четырёхкратной лауреаткой премии Американской гильдии киноактёров и не раз оказывалась в списках самых красивых девушек планеты.

Располневшую девушку сняли на улице, и никто не понял, что это звезда, которую в 2000-е знал каждый

Располневшую девушку сняли на улице, и никто не понял, что это звезда, которую в 2000-е знал каждый

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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