49-летняя София Вергара поздравила фанатов с Днём кофе, спрятав своё обнажённое тело среди зёрен

49-летняя колумбийско-американская актриса София Вергара отпраздновала Национальный день кофе так, что пользователи про него забыли. Звезда поделилась в "Инстаграме" снимком, перетянув на себя всё внимание.

Фото © Instagram / sofiavergara

София позировала обнажённой, приняв такую позу, при которой наиболее выгодно смотрелись все её соблазнительные изгибы. При этом самые пикантные места оказались прикрыты кофейными зёрнами.

Фото © Instagram / sofiavergara

Несмотря на популярность и 23,3 млн подписчиков, София нечасто радует их откровенными кадрами. Поэтому жаркий снимок за сутки набрал почти миллион лайков — и фанаты не могли не отметить, насколько прекрасна их любимица.

Никто не смотрит на кофе saraaaaaaca

Фото © Instagram / sofiavergara

Самая красивая 😍😍😍 cabezasjimenezvictor

Само совершенство missdollycastro