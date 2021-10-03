Блогершу унижали всевозможными словами из-за одного фото, где она честно показала растяжки и шрамы

Нелли Лондон ведёт блог о бодипозитиве, любви к себе и своему телу. Женщина регулярно публикует снимки без фильтров, но, несмотря на почти полмиллиона фанатов, она регулярно получает сообщения от хейтеров. Что могут писать незнакомцы в соцсетях в 2021-м? Что они не согласны с её политической позицией? Может, что художественная ценность её фотографий равна нулю? Если бы. Несмотря на всеобщий курс, толерантность и осознанность, девушку продолжают называть уродиной, толстухой и так далее.

Фото © Instagram / _nelly_london

Недавно Нелли поделилась своей обнажённой фотографией, на которой видны растяжки под её грудью. Позже рассказала, какие "комплименты" присылали ей подписчики. От таких истерий волосы встают дыбом: "Ну разве ты не смотришь на свои старые фотографии и не думаешь, как сильно себя запустила?", "Ну, нет, если бы я выглядела так, я бы боялась заводить детей" — и это лишь крошечная часть от того, что регулярно получает Нелли, которая даже не рожала. Впрочем, девушка всегда знает, что ответить, пишет The Sun.

Теперь это меня действительно раздражает, с одной стороны, из-за крайнего уровня невежества, с другой — из-за предположения, что только после беременности тела могут так выглядеть. У меня не было детей, но сейчас я выгляжу именно так. У меня растяжки, грудь немного обвисшая, есть целлюлит и лишняя кожа на животе. Но это не потому, что "у меня был ребёнок". Это просто моё обычное тело Нелли Лондон

Фото © Instagram / _nelly_london

Конечно, эти комментарии явно писали не гении, но и умные люди не всегда понимают идею о том, что наши тела не обязаны выглядеть идеально при любых обстоятельствах. В любом случае давайте не будем предполагать, рожала ли женщина, исходя из того, как выглядит её тело Нелли Лондон