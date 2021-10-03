НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Блогершу унижали всевозможными словами из-за одного фото, где она честно показала растяжки и шрамы

В массовой культуре сложилось мнение, что бодипозитив — это что-то про толстых женщин и небритые подмышки. Конечно, всё намного сложнее. История ниже — пример, почему движение всё ещё актуально.

3 октября, 16:00

Фото © Instagram / _nelly_london

Нелли Лондон ведёт блог о бодипозитиве, любви к себе и своему телу. Женщина регулярно публикует снимки без фильтров, но, несмотря на почти полмиллиона фанатов, она регулярно получает сообщения от хейтеров. Что могут писать незнакомцы в соцсетях в 2021-м? Что они не согласны с её политической позицией? Может, что художественная ценность её фотографий равна нулю? Если бы. Несмотря на всеобщий курс, толерантность и осознанность, девушку продолжают называть уродиной, толстухой и так далее.

Фото © Instagram / _nelly_london

Фото © Instagram / _nelly_london

Недавно Нелли поделилась своей обнажённой фотографией, на которой видны растяжки под её грудью. Позже рассказала, какие "комплименты" присылали ей подписчики. От таких истерий волосы встают дыбом: "Ну разве ты не смотришь на свои старые фотографии и не думаешь, как сильно себя запустила?", "Ну, нет, если бы я выглядела так, я бы боялась заводить детей" и это лишь крошечная часть от того, что регулярно получает Нелли, которая даже не рожала. Впрочем, девушка всегда знает, что ответить, пишет The Sun.

Теперь это меня действительно раздражает, с одной стороны, из-за крайнего уровня невежества, с другой — из-за предположения, что только после беременности тела могут так выглядеть. У меня не было детей, но сейчас я выгляжу именно так. У меня растяжки, грудь немного обвисшая, есть целлюлит и лишняя кожа на животе. Но это не потому, что "у меня был ребёнок". Это просто моё обычное тело

Нелли Лондон

Фото © Instagram / _nelly_london

Фото © Instagram / _nelly_london

Конечно, эти комментарии явно писали не гении, но и умные люди не всегда понимают идею о том, что наши тела не обязаны выглядеть идеально при любых обстоятельствах. В любом случае давайте не будем предполагать, рожала ли женщина, исходя из того, как выглядит её тело

Нелли Лондон

Нужно отметить, это далеко не первый раз, когда Нелли попадала под огонь хейтеров. Life уже писал о том, как в прошлом году девушка была лицом (и телом) рекламной кампании одного бренда одежды, но вместо покупок клиенты начали оскорблять модель.

Модель спортивной одежды не стала скрывать складки на животе, и её фото вызвали ярость у покупателей

Модель спортивной одежды не стала скрывать складки на животе, и её фото вызвали ярость у покупателей

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

15 удивительных тату, благодаря которым шрамы и некрасивые родинки стали украшением на телах людей

18 сентября, 15:00

Блогерша разоблачила все идеальные фото в бикини, показав, как легко девушки обманывают в соцсетях

сегодня в 13:00

Шакира и Клаудия Шиффер связаны с офшорами, указано в "досье Пандоры"

сегодня в 20:21

В чём секрет "красивой переводчицы" Путина со встречи с Трампом, о которой говорит весь Запад

1 октября, 11:48

15 настолько милых котиков, что любой их кусь — это лучшее, что может случиться в жизни человека

сегодня в 15:00

Новости партнеров

Layer 1