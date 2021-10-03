Блогершу унижали всевозможными словами из-за одного фото, где она честно показала растяжки и шрамы
В массовой культуре сложилось мнение, что бодипозитив — это что-то про толстых женщин и небритые подмышки. Конечно, всё намного сложнее. История ниже — пример, почему движение всё ещё актуально.
Нелли Лондон ведёт блог о бодипозитиве, любви к себе и своему телу. Женщина регулярно публикует снимки без фильтров, но, несмотря на почти полмиллиона фанатов, она регулярно получает сообщения от хейтеров. Что могут писать незнакомцы в соцсетях в 2021-м? Что они не согласны с её политической позицией? Может, что художественная ценность её фотографий равна нулю? Если бы. Несмотря на всеобщий курс, толерантность и осознанность, девушку продолжают называть уродиной, толстухой и так далее.
Недавно Нелли поделилась своей обнажённой фотографией, на которой видны растяжки под её грудью. Позже рассказала, какие "комплименты" присылали ей подписчики. От таких истерий волосы встают дыбом: "Ну разве ты не смотришь на свои старые фотографии и не думаешь, как сильно себя запустила?", "Ну, нет, если бы я выглядела так, я бы боялась заводить детей" — и это лишь крошечная часть от того, что регулярно получает Нелли, которая даже не рожала. Впрочем, девушка всегда знает, что ответить, пишет The Sun.
Теперь это меня действительно раздражает, с одной стороны, из-за крайнего уровня невежества, с другой — из-за предположения, что только после беременности тела могут так выглядеть. У меня не было детей, но сейчас я выгляжу именно так. У меня растяжки, грудь немного обвисшая, есть целлюлит и лишняя кожа на животе. Но это не потому, что "у меня был ребёнок". Это просто моё обычное тело
Конечно, эти комментарии явно писали не гении, но и умные люди не всегда понимают идею о том, что наши тела не обязаны выглядеть идеально при любых обстоятельствах. В любом случае давайте не будем предполагать, рожала ли женщина, исходя из того, как выглядит её тело
Нужно отметить, это далеко не первый раз, когда Нелли попадала под огонь хейтеров. Life уже писал о том, как в прошлом году девушка была лицом (и телом) рекламной кампании одного бренда одежды, но вместо покупок клиенты начали оскорблять модель.
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