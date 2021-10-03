Бывшие грабители рассказали, по каким подсказкам в доме они определяют, что это будет лёгкая нажива

Раньше эти люди зарабатывали на том, что грабили наши дома. Теперь они ушли из профессии и рассказывают свои секреты, чтобы мы не стали жертвами воров.