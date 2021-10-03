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Бывшие грабители рассказали, по каким подсказкам в доме они определяют, что это будет лёгкая нажива

Раньше эти люди зарабатывали на том, что грабили наши дома. Теперь они ушли из профессии и рассказывают свои секреты, чтобы мы не стали жертвами воров.

3 октября, 14:00
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Фото © Shutterstock

Своими секретами бывшие грабители поделились в проекте Safe.co.uk. Первое правило, о котором говорили почти все: нужно купить систему наружного освещения, если не хотите лишнего внимания преступников. "Я никогда даже не приближался к дому, если на нём установлены фонари", — отметил один профессионал. Но установить — полдела. Нужно систему правильно использовать.

По возможности включайте наружное освещение на ночь. Дом без освещения может приглянуться грабителю, ведь внутри, возможно, никого нет или хозяин уже спит. Любые тёмные или участки в тени идеально подходят для того, чтобы грабитель попытался незаметно подобраться к дому

Энтони Нири

управляющий директор Safe.co.uk

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Второй совет — завести домашнее животное. Причём совсем не обязательно приручать бойцовскую породу: такса или чихуа-хуа — тоже вариант. Чуть что — лай точно отпугнёт потенциального домушника, ведь состязаться со зверем никто не планирует.

Пункт третий — собираясь в отпуск, постарайтесь делать это как можно незаметнее. Не нужно с самого утра бегать по двору с сумками и чемоданами. Это зелёный флаг для любого вора — скоро в квартире никого не будет. Также было бы хорошо договориться со знакомым, чтобы тот изредка заглядывал к вам и проводил время. Когда вы уедете из города, нужно включать свет дома и убирать корреспонденцию из почтового ящика — так вероятность, что к вам нагрянет грабитель, будет ещё ниже.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Грабители могут с лёгкостью определить, уехала ли семья в отпуск. Знаки, что дома никого нет, повсюду: забитые почтовые ящики, темнота в окнах по несколько дней

неназванный бывший грабитель

Неочевидный, но очень важный пункт. Если ваш дом уже когда-то грабили, подумайте: а не хотите ли вы переехать?

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Это может показаться нелогичным, но домушники очень часто возвращаются в квартиры и дома, которые уже однажды ограбили. Так что стать жертвой грабежа дважды — это не неудача, а вполне реальная перспектива. Самое интересное — почему преступники возвращаются. "Эксперт" Safe.co.uk поделился: "Скорее всего, люди, которых они ограбили, уже заменили вещи, которые у них украли, и часто новые ещё лучшего качества, чем раньше".

Обезьяна обокрала туристку, которая хотела снять свой танец, а в итоге в кадр попало ограбление века

Обезьяна обокрала туристку, которая хотела снять свой танец, а в итоге в кадр попало ограбление века

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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