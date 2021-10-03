Друзья устроили похороны для парня, который начал встречаться с девушкой, и больше его никто не видел
Что есть смерть? Об этом можно рассуждать часами, но ребята из Лондона для себя решили: это когда твой братан не тусит с тобой из-за того, что у него появилась девушка. Даже похороны устроили.
Фото © Aled Jenkins
Группа приятелей из Британии недавно столкнулась с ужасным. Ей пришлось попрощаться с одним из них. Все уже и забыли, когда в последний раз видели их друга Эллиса Рассела. И нет, юноша не умер... У него просто появилась девушка. Но друзей это не утешает: по их мнению, то, что он с ними сделал, ещё хуже, чем реальная смерть.
Раньше у нас был хороший друг по имени Эллис Рассел, с которым мы встречались каждый день. Недавно у него закрутился роман... И теперь он общается с нами только в Сети, чтобы побольше времени проводить с ней и кошкой... Такое просто неприемлемо среди парней
Фото © Aled Jenkins
Ребята решили провести похороны Эллиса как товарища. Подготовка к церемонии серьёзная. Ребята надели свои лучшие костюмы, попрощались с другом в стенах кампуса их университета, а затем поехали на "кладбище" у кого-то на заднем дворе. Конечно, никакого погребения не было, однако с гробом приятели заморочились: притащили старенький узкий шкаф, на котором написали: "Покойся с миром, Эллис. 1994–2021".
Обращаюсь к моему самому дорогому другу. Играть на органе на твоих похоронах было почти самым сложным в моей жизни. Теперь опрокидывать шот за шотом уже не так весело без тебя. Возвращайся, пока не стало слишком поздно
Фото © Aled Jenkins
Самого Эллиса ожидаемо на самих похоронах не было. Однако журналистам Ladbible удалось связаться с "тем светом". Судя по сообщениям, парень и его новая девушка были в восторге от жеста друзей. Однако Рассел попросил свою компанию "сильно не скучать".
Не скучайте по мне так сильно, ребята. Пока меня нет, тусите так сильно, как только можете
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