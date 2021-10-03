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Друзья устроили похороны для парня, который начал встречаться с девушкой, и больше его никто не видел

Что есть смерть? Об этом можно рассуждать часами, но ребята из Лондона для себя решили: это когда твой братан не тусит с тобой из-за того, что у него появилась девушка. Даже похороны устроили.

3 октября, 12:00

Фото © Aled Jenkins

Группа приятелей из Британии недавно столкнулась с ужасным. Ей пришлось попрощаться с одним из них. Все уже и забыли, когда в последний раз видели их друга Эллиса Рассела. И нет, юноша не умер... У него просто появилась девушка. Но друзей это не утешает: по их мнению, то, что он с ними сделал, ещё хуже, чем реальная смерть.

Раньше у нас был хороший друг по имени Эллис Рассел, с которым мы встречались каждый день. Недавно у него закрутился роман... И теперь он общается с нами только в Сети, чтобы побольше времени проводить с ней и кошкой... Такое просто неприемлемо среди парней

Алед Дженкинс

один из друзей

Фото © Aled Jenkins

Фото © Aled Jenkins

Ребята решили провести похороны Эллиса как товарища. Подготовка к церемонии серьёзная. Ребята надели свои лучшие костюмы, попрощались с другом в стенах кампуса их университета, а затем поехали на "кладбище" у кого-то на заднем дворе. Конечно, никакого погребения не было, однако с гробом приятели заморочились: притащили старенький узкий шкаф, на котором написали: "Покойся с миром, Эллис. 1994–2021".

Обращаюсь к моему самому дорогому другу. Играть на органе на твоих похоронах было почти самым сложным в моей жизни. Теперь опрокидывать шот за шотом уже не так весело без тебя. Возвращайся, пока не стало слишком поздно

Джек Найт

один из друзей

Фото © Aled Jenkins

Фото © Aled Jenkins

Самого Эллиса ожидаемо на самих похоронах не было. Однако журналистам Ladbible удалось связаться с "тем светом". Судя по сообщениям, парень и его новая девушка были в восторге от жеста друзей. Однако Рассел попросил свою компанию "сильно не скучать".

Не скучайте по мне так сильно, ребята. Пока меня нет, тусите так сильно, как только можете

Эллис Рассел

Друзья смотрели видео с похода и в ужасе осознали, что всё это время за ними наблюдал тёмный силуэт

Друзья смотрели видео с похода и в ужасе осознали, что всё это время за ними наблюдал тёмный силуэт

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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