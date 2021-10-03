Друзья устроили похороны для парня, который начал встречаться с девушкой, и больше его никто не видел

Что есть смерть? Об этом можно рассуждать часами, но ребята из Лондона для себя решили: это когда твой братан не тусит с тобой из-за того, что у него появилась девушка. Даже похороны устроили.