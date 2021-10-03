Модель из Башкирии ушла в порно, чтобы попасть в светское общество и завести полезные связи
Соня уверена, что именно поэтому многие девушки ушли в индустрию для взрослых, несмотря на явные таланты в других областях.
Башкирская модель под псевдонимом Соня Блейз уже пять месяцев снимается в порно и сформировала своё мнение на индустрию. Этими мыслями она поделилась с автором телеграм-канала "Тот парень с порнозависимостью", который опубликовал интервью с Соней. На вопрос, почему всё больше моделей уходят в индустрию для взрослых, девушка ответила прямо.
Я думаю, это социальный лифт. То есть ты попадаешь сразу в светское общество, у тебя появляются контакты разных интересных людей, с которыми можно далеко пойти. Потом ты можешь, например, заняться бизнесом. Эта индустрия не навсегда
Девушка отметила, что среди её новых коллег полно умных и талантливых людей с несколькими высшими образованиями. Зачастую это успешные люди с нормальной работой, семьёй и детьми. Просто порно становится для них своеобразным хобби, которое помогает налаживать полезные связи.
Моделинг сделать этого в достаточной мере для Сони не смог. Она с 18 лет позировала обнажённой для художников, снималась в качестве модели 18+ и даже ездила по различным странам. Так она познакомилась с русской порноактрисой Джиа Лиссой, которая и свела её со своим агентством.
В этой профессии великих целей Соня не преследует. Девушке просто нравится сниматься в порно и знакомиться с новыми людьми, а хорошие гонорары делают ситуацию только лучше. Модель считает своё решение своеобразным экспериментом, за которым интересно наблюдать. Соня призналась, что бросит эту карьеру, как только она ей надоест.
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