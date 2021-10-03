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Модель из Башкирии ушла в порно, чтобы попасть в светское общество и завести полезные связи

Соня уверена, что именно поэтому многие девушки ушли в индустрию для взрослых, несмотря на явные таланты в других областях.

3 октября, 11:00

Фото © Instagram / sonyablazeonly

Башкирская модель под псевдонимом Соня Блейз уже пять месяцев снимается в порно и сформировала своё мнение на индустрию. Этими мыслями она поделилась с автором телеграм-канала "Тот парень с порнозависимостью", который опубликовал интервью с Соней. На вопрос, почему всё больше моделей уходят в индустрию для взрослых, девушка ответила прямо.

Я думаю, это социальный лифт. То есть ты попадаешь сразу в светское общество, у тебя появляются контакты разных интересных людей, с которыми можно далеко пойти. Потом ты можешь, например, заняться бизнесом. Эта индустрия не навсегда

Соня Блейз

Фото © Instagram / sonyablazeonly

Фото © Instagram / sonyablazeonly

Девушка отметила, что среди её новых коллег полно умных и талантливых людей с несколькими высшими образованиями. Зачастую это успешные люди с нормальной работой, семьёй и детьми. Просто порно становится для них своеобразным хобби, которое помогает налаживать полезные связи.

Фото © Instagram / sonyablazeonly

Фото © Instagram / sonyablazeonly

Моделинг сделать этого в достаточной мере для Сони не смог. Она с 18 лет позировала обнажённой для художников, снималась в качестве модели 18+ и даже ездила по различным странам. Так она познакомилась с русской порноактрисой Джиа Лиссой, которая и свела её со своим агентством.

Фото © Instagram / sonyablazeonly

Фото © Instagram / sonyablazeonly

В этой профессии великих целей Соня не преследует. Девушке просто нравится сниматься в порно и знакомиться с новыми людьми, а хорошие гонорары делают ситуацию только лучше. Модель считает своё решение своеобразным экспериментом, за которым интересно наблюдать. Соня призналась, что бросит эту карьеру, как только она ей надоест.

Блогерша Верона перешла на контент 18+, разрешив только смотреть на её пышные формы и ничего больше

Блогерша Верона перешла на контент 18+, разрешив только смотреть на её пышные формы и ничего больше

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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