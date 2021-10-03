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Пять знаков зодиака, которые медленно, но верно разрушают свои отношения, даже несмотря на любовь

Запомните этот короткий список и сверяйтесь с ним всякий раз, когда решите построить отношения на долгосрочную перспективу.

3 октября, 09:00
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Фото © Unsplash / veraley

Астрологи вычислили знаки зодиака, которые просто физически не способны поддерживать романтическую связь на протяжении долгого времени. Подробности раскрывает mk.ru.

Овен

Фото © Unsplash / veraley

Фото © Unsplash / veraley

Овны от природы целеустремлённы, но у этой особенности характера есть и обратная сторона: достигая желаемого, они быстро остывают к объекту интереса. А поскольку им всегда нужна вершина, которую нужно покорять, после завершения миссии представители этого знака сразу же отправляются на поиски новой.

Близнецы

Фото ©

Фото ©

Близнецы долго подбирают кандидата на должность спутника жизни. Всё дело в том, что им не хочется переходить к фазе серьёзных отношений, поэтому они максимально оттягивают завершение романтического периода. А когда он наконец подойдёт к финалу, не станет и самой пары.

Стрелец

Фото © Unsplash / felipesimo

Фото © Unsplash / felipesimo

Стрельцы в вечной погоне за новыми впечатлениями. Им претит сама мысль о том, что с одним партнёром можно проводить всё своё время. И когда к представителям этого знака у их вторых половинок начинают возникать вопросы о верности, то, как правило, они вполне обоснованны.

Водолей

Фото © Pxfuel

Фото © Pxfuel

Водолеи достаточно любвеобильны, поэтому моногамия — точно не их вариант. Они считают, что отношения с одним-единственным партнёром ужасно старомодны. Личная свобода — вот что движет ими на самом деле.

Под какими знаками зодиака рождаются женщины, которые не интересны ни одному нормальному мужчине

Под какими знаками зодиака рождаются женщины, которые не интересны ни одному нормальному мужчине

Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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