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10 фото заброшенных домов, которые словно застыли во времени, сохранив все вещи на своих местах

Американец десять лет путешествовал по стране, чтобы показать её самые отдалённые и заброшенные уголки.

3 октября, 10:00

Фото © Bryan Sansivero

Захватывающая карьера фотографа Брайана Сансиверо началась, когда он наткнулся на заброшенный сельский дом в Пенсильвании. В 45 минутах езды от Филадельфии стоял неприглядный ветхий дом. Но парень почувствовал — нужно зайти внутрь

Фото © Bryan Sansivero

Фото © Bryan Sansivero

Как оказалось, не зря. Дом с трёхсотлетней историей так впечатлил парня, что он решил посвятить свою жизнь заброшкам. С тех пор прошло почти десять лет

Фото © Bryan Sansivero

Фото © Bryan Sansivero

Теперь на творческом счету Брайана сотни заброшенных домов и построек по всей территории США. По словам Сансиверо, его всегда завораживало жуткое и неизведанное

Фото © Bryan Sansivero

Фото © Bryan Sansivero

Так, ещё в колледже он снял документальный фильм о заброшенной больнице, и тот самый пенсильванский дом возродил его интерес. С тех пор Брайан фотографировал всё, что только мог найти

Фото © Bryan Sansivero

Фото © Bryan Sansivero

Среди его "моделей" и разрушающиеся дома, в которых, по слухам, живут привидения, и здания в первозданном состоянии, словно застывшие во времени

Фото © Bryan Sansivero

Фото © Bryan Sansivero

Но запечатлеть красоту заброшенных мест — только вершина айсберга. Даже найти такие строения ну очень сложно. Брайан подсматривает локации у других фотографов в "Инстаграме", ищет на google-картах, но и слухи тоже помогают найти самые жуткие точки

Фото © Bryan Sansivero

Фото © Bryan Sansivero

Когда Сансиверо приходит в заброшенный дом, он обычно находит горы антиквариата: телевизоры с электронно-лучевой трубкой, фонографы, старые люстры и ещё много чего

Фото © Bryan Sansivero

Фото © Bryan Sansivero

Чаще всего можно заметить, что тут были фотографы — они уже что-то подвигали ради кадра. Тогда американец со спокойной совестью тоже подстраивает композицию под себя

Фото © Bryan Sansivero

Фото © Bryan Sansivero

Но иногда, попадая на новое место, Брайан понимает, что вещи внутри стоят так, словно люди в один миг бежали оттуда. Такую атмосферу творец старается не нарушать

Фото © Bryan Sansivero

Фото © Bryan Sansivero

За десятилетие в профессии у Сансиверо накопился огромный архив с шикарными фотографиями. Недавно он собрал их все и выпустил в виде книги под названием American Decay: Inside America's Forgotten Homes ("Американский упадок: внутри забытых домов Америки"), пишет Insider

Фото © Bryan Sansivero

Фото © Bryan Sansivero

Парень зашёл в заброшенный полвека назад дом, не подозревая, что скоро он впервые закричит от ужаса

Парень зашёл в заброшенный полвека назад дом, не подозревая, что скоро он впервые закричит от ужаса

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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