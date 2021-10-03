10 фото заброшенных домов, которые словно застыли во времени, сохранив все вещи на своих местах
Американец десять лет путешествовал по стране, чтобы показать её самые отдалённые и заброшенные уголки.
Захватывающая карьера фотографа Брайана Сансиверо началась, когда он наткнулся на заброшенный сельский дом в Пенсильвании. В 45 минутах езды от Филадельфии стоял неприглядный ветхий дом. Но парень почувствовал — нужно зайти внутрь
Как оказалось, не зря. Дом с трёхсотлетней историей так впечатлил парня, что он решил посвятить свою жизнь заброшкам. С тех пор прошло почти десять лет
Теперь на творческом счету Брайана сотни заброшенных домов и построек по всей территории США. По словам Сансиверо, его всегда завораживало жуткое и неизведанное
Так, ещё в колледже он снял документальный фильм о заброшенной больнице, и тот самый пенсильванский дом возродил его интерес. С тех пор Брайан фотографировал всё, что только мог найти
Среди его "моделей" и разрушающиеся дома, в которых, по слухам, живут привидения, и здания в первозданном состоянии, словно застывшие во времени
Но запечатлеть красоту заброшенных мест — только вершина айсберга. Даже найти такие строения ну очень сложно. Брайан подсматривает локации у других фотографов в "Инстаграме", ищет на google-картах, но и слухи тоже помогают найти самые жуткие точки
Когда Сансиверо приходит в заброшенный дом, он обычно находит горы антиквариата: телевизоры с электронно-лучевой трубкой, фонографы, старые люстры и ещё много чего
Чаще всего можно заметить, что тут были фотографы — они уже что-то подвигали ради кадра. Тогда американец со спокойной совестью тоже подстраивает композицию под себя
Но иногда, попадая на новое место, Брайан понимает, что вещи внутри стоят так, словно люди в один миг бежали оттуда. Такую атмосферу творец старается не нарушать
За десятилетие в профессии у Сансиверо накопился огромный архив с шикарными фотографиями. Недавно он собрал их все и выпустил в виде книги под названием American Decay: Inside America's Forgotten Homes ("Американский упадок: внутри забытых домов Америки"), пишет Insider
WOW-news
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