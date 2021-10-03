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Девушка устроила сюрприз, приехав к бойфренду в колледж, но на видео есть очевидные знаки его измены

Лорен поделилась милым роликом в "Тиктоке", но пользователи Сети устроили настоящее расследование и теперь не знают, как сообщить девушке, что её обманывают.

3 октября, 08:00

Фото © TikTok / kylo__sten

Тиктокерша Лорен Заррас из Нью-Джерси, США, решила устроить своему парню Робби сюрприз. Девушка тайком приехала к нему в колледж и зашла в комнату, где возлюбленный сидел на диване вместе с однокурсницами. Парень явно был шокирован её появлением, но в итоге нерешительно обнял, когда Лорен бросилась к нему. Всё это снимали друзья Робби, которые громко смеялись, глядя на происходящее.

Видео © TikTok / laurenzarras

Видео в "Тиктоке" набрало более 15 миллионов просмотров, но в комментариях мало кто умилился воссоединению двух любящих сердец. Пользователи Сети заподозрили Робби в измене, заметив, как он промедлил перед объятием и как незаметно отодвинулись от него сидящие рядом однокурсницы. А смех друзей натолкнул на мысль, что именно они и подстроили всё, подставив Робби и ничего ему не сказав. Некоторые тиктокеры даже ответили Лорен на видео, попытавшись утешить её.

Фото © TikTok / fabulousvia и kylo__sten

Фото © TikTok / fabulousvia и kylo__sten

Как говорил мой дедушка, нет более слепого человека, чем тот, кто отказывается видеть очевидное...

fabulousvia

Ни одна вдохновляющая и трогательная мелодия не сможет скрыть то, что мы тут все видим, дорогая...

kylo__sten

Никогда не видел никого, кто бы выглядел таким несчастным, увидев свою девушку

audiosomal

Фото © Instagram / lauren.zarras

Фото © Instagram / lauren.zarras

Но нашлись и те, кто встал на защиту Робби и Лорен. Пользовательница "Твиттера" Lizmjohns возмутилась в своём видео: "Я считаю, что если у парня нет друзей среди девушек, то либо он настолько неприятный, что девушки с ним не хотят общаться, либо он воспринимает девушек только как сексуальный объект".

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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