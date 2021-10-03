Девушка устроила сюрприз, приехав к бойфренду в колледж, но на видео есть очевидные знаки его измены

Лорен поделилась милым роликом в "Тиктоке", но пользователи Сети устроили настоящее расследование и теперь не знают, как сообщить девушке, что её обманывают.