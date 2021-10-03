Ещё 10 участниц "Дома-2", которые пришли на проект простушками, но сейчас их просто не узнать

Самая грандиозная стройка на российском ТВ, телепроект "Дом-2", нередко давал путёвку в жизнь обычным провинциальным девушкам. Шоу позволило им раскрыться, проявить себя и подарило импульс, который заставил меняться к лучшему ещё долгие годы, даже несмотря на уход из проекта. И вот десять ярких примеров.

Алиана Гобозова

Фото © Biografii.net / Фото © Instagram / aliana1001

Алиана Гобозова-Устиненко пришла на проект в 2013 году. И нельзя сказать, что её участие было простым. Постоянные интриги, неудачные попытки найти свою любовь и даже драки были постоянными спутницами Алианы. Но удача в любовных делах всё же ей в итоге улыбнулась. Сейчас экс-участница "Дома-2" — успешная бизнес-леди и певица.

Дарья Пынзарь

Фото © Rustars.tv / Фото © Instagram / darya_pinzar86

Дарья Пынзарь (девичья фамилия Черных) приехала на шоу из небольшого украинского села. В итоге девушка из небогатой и не самой благополучной семьи с помощью своего пробивного характера открыла себе путь на телевидение. Из участницы "Дома-2" Дарья сама стала соведущей. Причём только ТНТ дело не ограничилось, и девушка начала вести шоу на других каналах. Помимо этого, как водится, Дарья обзавелась собственным бизнесом.

Лилия Четрару

Фото © "300 экспертов" / Фото © Instagram / lilia_chetraru.fan

Лилия пришла на шоу в 2017 году. Свой поступок она объясняла поиском приключений, хотя и любовь найти тоже была не против. И приключений действительно хватило. Романы были бурными, с постоянными скандалами и сплетнями. Уйдя из проекта, Лилия закончила школу телевидения и начала развивать страницу в "Инстаграме", чтобы зарабатывать на рекламе. Правда, сейчас она по непонятным причинам удалена.

Рита Керн

Фото © "Шлок" / Фото © Instagram / mrs.ritakern

Одно из самых масштабных изменений. Участница Рита Керн (Мария Кунаева) из Удмуртии прославилась на этапе "Дома-2", снимавшемся на Сейшельских островах в 2016 году. Яркая внешность, появившаяся не без помощи пластических операций, быстро привлекла внимание зрителей. Однако поклонники удивились ещё сильнее, когда за образом гламурной дивы оказалась спокойная и приятная девушка. После проекта Рита начала путешествовать и вести модный инстаграм, в котором публикует каждый свой шаг на радость рекламодателям.

Виктория Карасёва

Фото © "24 СМИ" / Фото © Instagram / torikaraseva

На телепроект Тори Карасёва попала ещё в 2005 году и сразу проявила сильный характер. Даже псевдоним Тори взяла себе в честь британской политической партии. Твёрдость духа помогла и в будущем. Виктория смогла победить тяжёлую болезнь, которая едва не отправила её на тот свет. Но бывшая участница "Дома-2" выкарабкалась и сейчас занимается карьерой певицы.

Ольга (Солнце) Николаева

Фото © Pro Gorod / Фото © Instagram / solntcezvezda

Одна из самых запоминающихся участниц первых сезонов "Дома-2", да и вообще всего шоу. Ольга Николаева из Пензы эксплуатировала образ пацанки. Он порой проскакивает до сих пор, но всё же Солнце стала куда более женственной. Сейчас она ведёт тревел-блог и колесит с диджей-сетами.

Виктория Романец

У Виктории Романец жизнь и до телепроекта складывалась неплохо. Она родилась в обеспеченной донецкой семье, ещё до шоу-бизнеса встречалась с известными местными футболистами и подрабатывала моделью. На проекте запомнилась дерзким и амбициозным характером. А сейчас Вика состоит в успешном браке и ведёт фитнес-блог. Также у неё немало фан-сообществ в соцсетях.

Настя Голд

Фото © ondom2 / Фото © Instagram / nastena_gold_official_

Настя Голд тоже попала на шоу недавно, в 2019 году, и сразу привлекла внимание местных мужчин. А вот тот, ради которого она и пришла на проект, Илья Яббаров, сперва внимания на неё не обращал. Но девушка всё же смогла добиться его расположения. Настя и сейчас под прицелами камер. Кроме того, по примеру многих других участниц она завела свой онлайн-магазин.

Снежана Камбур

Фото © Открыто.iv / Фото © CLUBDOM2

Про Снежану в последнее время слышно не много. Видимо, после телепроекта эта творческая и позитивная девушка решила особенно не демонстрировать личную жизнь. Но в одном из интервью после "Дома-2" Снежана говорила, что вполне ею наслаждается: живёт в Москве, посещает лекции, занимается дизайном одежды и реализует себя как художница.

Ирина Агибалова