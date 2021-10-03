В Киеве на вокзале нашли бездомного, который оказался британским учёным

В конце сентября на вокзал возле станции метро "Выдубичи" вызвали полицию из-за кражи у пассажира. Обворованный потерпевший преклонного возраста утверждал, что у него украли телефон и документы. Мужчина не помнил, как его зовут и где он живёт, и говорил исключительно на английском языке.

После ряда запросов в посольства разных стран выяснилось, что бомжеватого вида англоязычный дедушка является подданным Великобритании. Он приехал в Киев обмениваться с украинцами опытом. Внезапно у мужчины случился приступ, после которого он забыл, куда и зачем приехал. Несколько дней ему пришлось жить на вокзале. За это время у британца украли мобильный телефон и паспорт, осталась только банковская карточка, с помощью которой он покупал в магазинах еду. В настоящее время посольство помогает мужчине вернуться домой и восстановить в памяти все обстоятельства прошлой жизни.