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В Киеве на вокзале нашли бездомного, который оказался британским учёным

Выяснить это удалось только после того, как у мужчины украли телефон и документы.

3 октября, 05:47

Фото © Wikipedia

Бездомный с украинского вокзала оказался британским учёным. Об этой удивительной истории, случившейся в Киеве, рассказало издание "Страна.ua".

В конце сентября на вокзал возле станции метро "Выдубичи" вызвали полицию из-за кражи у пассажира. Обворованный потерпевший преклонного возраста утверждал, что у него украли телефон и документы. Мужчина не помнил, как его зовут и где он живёт, и говорил исключительно на английском языке.

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После ряда запросов в посольства разных стран выяснилось, что бомжеватого вида англоязычный дедушка является подданным Великобритании. Он приехал в Киев обмениваться с украинцами опытом. Внезапно у мужчины случился приступ, после которого он забыл, куда и зачем приехал. Несколько дней ему пришлось жить на вокзале. За это время у британца украли мобильный телефон и паспорт, осталась только банковская карточка, с помощью которой он покупал в магазинах еду. В настоящее время посольство помогает мужчине вернуться домой и восстановить в памяти все обстоятельства прошлой жизни.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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