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Тиктокерша разоблачила изменника, который хвастался перед друзьями по телефону, но не учёл одну вещь

Измены — дело неблагородное, и блогерша itsnisrin из Великобритании не смогла устоять, когда случайный незнакомец в поезде стал рассказывать по телефону друзьям, как предал свою возлюбленную.

3 октября, 06:00

Фото © Instagram / itsnisrin. Скриншот © TikTok / itsnisrin

Девушка сняла видео, где показала руку изменника, сидевшего позади неё, и добавила подпись о том, что произошло. Она решила разыскать жертву обмана и поделилась роликом в "Тиктоке", где на неё подписано около 280 тыс. человек.

Видео © TikTok / itsnisrin

Если тебя зовут Дестини, а твоего парня — Итан, то я только что подслушала, как он разговаривал по телефону со своими друзьями, — он изменил тебе на фестивале в Лидсе

itsnisrin

Фото © Instagram / itsnisrin. Скриншот © TikTok / itsnisrin

Фото © Instagram / itsnisrin. Скриншот © TikTok / itsnisrin

Ролик быстро стал вирусным, набрав 5 млн просмотров. И вскоре блогерша рассказала, что нашла ту самую Дестини. Ей написала девушка с тем же именем, прислав фото своего парня и поинтересовавшись, он ли это был.

Привет! Думаю, что я та самая Дестини, о которой ты сняла тикток. Все мои подружки продолжают отмечать меня под твоим видео. Моего парня зовут Итан, он был на фестивале в Лидсе, и у него точно такие же часы, как ты показала

Из текста сообщения

Фото © Instagram / itsnisrin

Фото © Instagram / itsnisrin

Тиктокерша подтвердила, что именно парень с фото и был в поезде. Также она отметила, что уже созвонилась с обманутой девушкой, более того, изменник тоже вышел с ней на связь. А пользователи завалили находчивую блогершу комментариями о том, что она показала, что значит женская поддержка и солидарность.

Кассирша супермаркета прославилась благодаря невероятной красоте, о которой только и говорят в Сети

Кассирша супермаркета прославилась благодаря невероятной красоте, о которой только и говорят в Сети

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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