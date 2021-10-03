Тиктокерша разоблачила изменника, который хвастался перед друзьями по телефону, но не учёл одну вещь
Измены — дело неблагородное, и блогерша itsnisrin из Великобритании не смогла устоять, когда случайный незнакомец в поезде стал рассказывать по телефону друзьям, как предал свою возлюбленную.
Девушка сняла видео, где показала руку изменника, сидевшего позади неё, и добавила подпись о том, что произошло. Она решила разыскать жертву обмана и поделилась роликом в "Тиктоке", где на неё подписано около 280 тыс. человек.
Видео © TikTok / itsnisrin
Если тебя зовут Дестини, а твоего парня — Итан, то я только что подслушала, как он разговаривал по телефону со своими друзьями, — он изменил тебе на фестивале в Лидсе
Ролик быстро стал вирусным, набрав 5 млн просмотров. И вскоре блогерша рассказала, что нашла ту самую Дестини. Ей написала девушка с тем же именем, прислав фото своего парня и поинтересовавшись, он ли это был.
Привет! Думаю, что я та самая Дестини, о которой ты сняла тикток. Все мои подружки продолжают отмечать меня под твоим видео. Моего парня зовут Итан, он был на фестивале в Лидсе, и у него точно такие же часы, как ты показала
Фото © Instagram / itsnisrin
Тиктокерша подтвердила, что именно парень с фото и был в поезде. Также она отметила, что уже созвонилась с обманутой девушкой, более того, изменник тоже вышел с ней на связь. А пользователи завалили находчивую блогершу комментариями о том, что она показала, что значит женская поддержка и солидарность.
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