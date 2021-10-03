Тиктокерша разоблачила изменника, который хвастался перед друзьями по телефону, но не учёл одну вещь

Девушка сняла видео, где показала руку изменника, сидевшего позади неё, и добавила подпись о том, что произошло. Она решила разыскать жертву обмана и поделилась роликом в "Тиктоке", где на неё подписано около 280 тыс. человек.

Видео © TikTok / itsnisrin

Если тебя зовут Дестини, а твоего парня — Итан, то я только что подслушала, как он разговаривал по телефону со своими друзьями, — он изменил тебе на фестивале в Лидсе itsnisrin

Фото © Instagram / itsnisrin. Скриншот © TikTok / itsnisrin

Ролик быстро стал вирусным, набрав 5 млн просмотров. И вскоре блогерша рассказала, что нашла ту самую Дестини. Ей написала девушка с тем же именем, прислав фото своего парня и поинтересовавшись, он ли это был.

Привет! Думаю, что я та самая Дестини, о которой ты сняла тикток. Все мои подружки продолжают отмечать меня под твоим видео. Моего парня зовут Итан, он был на фестивале в Лидсе, и у него точно такие же часы, как ты показала Из текста сообщения

Фото © Instagram / itsnisrin