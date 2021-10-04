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Ивлеева разделась до бикини перед эстонским рэпером, и Элджею лучше никогда не видеть эти фото

Недавно девушка сообщила, что снова свободна после двух лет брака. И теперь пользователи заподозрили, что у неё назревает новый роман.

4 октября, 09:15

Фото © Instagram / tommycashworld

30-летняя блогерша Настя Ивлеева шокировала поклонников откровенным контентом, в создании которого ей помог 29-летний эстонский рэпер Томас Таммеметс, известный как Томми Кэш. Пара устроила провокационную фотосессию и разместила кадры в своих инстаграмах: tommycashworld и _agentgirl_.

Фото © Instagram / tommycashworld

Фото © Instagram / tommycashworld

Для съёмок звёзды выбрали своеобразную локацию: затопленную водой, необустроенную квартиру с коврами. И сами выглядели под стать: Ивлеева надела серебристое бикини, парик и шубу, а её спутник предпочёл ещё более минималистичный образ, оставшись в одних шортах.

Фото © Instagram / tommycashworld

Фото © Instagram / tommycashworld

У пользователей возникло много вопросов к данным кадрам. Одних смутили позы, других — переливание воды изо рта в рот, третьи в целом назвали фотосессию "пошлой" и "мерзкой". Однако значительная часть комментаторов смогла насладиться и задумкой, и исполнением, о чём говорят более 800 тыс. лайков только на странице у Насти. "Мне зашло! Менее пошло, чем могло быть) даже больше любовь, чем пошлость)", — отметили они.

Фото © Instagram / nastyaivleeva, _agentgirl_

Фото © Instagram / nastyaivleeva, _agentgirl_

Однако самое главное, что волновало поклонников, — какие отношения связывают блогершу и рэпера. Для звёзд это не первая совместная съёмка, но откровенность этой заставила юзеров насторожиться. Они уже сочувствуют рэперу Элджею, о разрыве с которым Ивлеева недавно сообщила. Влюблённые два года провели в браке и решили расстаться на дружеской ноте.

Эх, Элджея жалко😢

karimov_yang

Развелась и пустилась во все тяжкие 👿

antiq_and_coins

Продолжение в pornhub

_.savuki._

О, ну наконец-то! Поженитесь, пожалуйста ❤️ вот это будет более логично


ms.bats

49-летняя София Вергара поздравила фанатов с Днём кофе, спрятав своё обнажённое тело среди зёрен

49-летняя София Вергара поздравила фанатов с Днём кофе, спрятав своё обнажённое тело среди зёрен

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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