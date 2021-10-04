Ивлеева разделась до бикини перед эстонским рэпером, и Элджею лучше никогда не видеть эти фото
Недавно девушка сообщила, что снова свободна после двух лет брака. И теперь пользователи заподозрили, что у неё назревает новый роман.
30-летняя блогерша Настя Ивлеева шокировала поклонников откровенным контентом, в создании которого ей помог 29-летний эстонский рэпер Томас Таммеметс, известный как Томми Кэш. Пара устроила провокационную фотосессию и разместила кадры в своих инстаграмах: tommycashworld и _agentgirl_.
Для съёмок звёзды выбрали своеобразную локацию: затопленную водой, необустроенную квартиру с коврами. И сами выглядели под стать: Ивлеева надела серебристое бикини, парик и шубу, а её спутник предпочёл ещё более минималистичный образ, оставшись в одних шортах.
У пользователей возникло много вопросов к данным кадрам. Одних смутили позы, других — переливание воды изо рта в рот, третьи в целом назвали фотосессию "пошлой" и "мерзкой". Однако значительная часть комментаторов смогла насладиться и задумкой, и исполнением, о чём говорят более 800 тыс. лайков только на странице у Насти. "Мне зашло! Менее пошло, чем могло быть) даже больше любовь, чем пошлость)", — отметили они.
Фото © Instagram / nastyaivleeva, _agentgirl_
Однако самое главное, что волновало поклонников, — какие отношения связывают блогершу и рэпера. Для звёзд это не первая совместная съёмка, но откровенность этой заставила юзеров насторожиться. Они уже сочувствуют рэперу Элджею, о разрыве с которым Ивлеева недавно сообщила. Влюблённые два года провели в браке и решили расстаться на дружеской ноте.
Эх, Элджея жалко😢
Развелась и пустилась во все тяжкие 👿
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О, ну наконец-то! Поженитесь, пожалуйста ❤️ вот это будет более логично
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