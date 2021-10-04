В КХЛ назвали лучших игроков пятой недели

Так, лучшим голкипером стал вратарь "Спартака" Алексей Красиков, который одержал две победы с командой, а в матче с "Северсталью" сумел сохранить ворота "на замке". Лучшим защитником был назвал Антон Линдхольм из минского "Динамо", который в трёх матчах отдал четыре результативные передачи.