В КХЛ назвали лучших игроков пятой недели
В список вошли представитель "Спартака" и игроки сразу двух "динамовских" команд.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
КХЛ объявила лучших игроков пятой недели на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка.
Так, лучшим голкипером стал вратарь "Спартака" Алексей Красиков, который одержал две победы с командой, а в матче с "Северсталью" сумел сохранить ворота "на замке". Лучшим защитником был назвал Антон Линдхольм из минского "Динамо", который в трёх матчах отдал четыре результативные передачи.
Среди нападающих лучшим признали Станислава Галиева из московского "Динамо" — автора четырёх голов и трёх результативных передач. Добавим, что лучшим новичком недели стал ещё один игрок минского "Динамо" — Александр Суворов, который за неделю набрал три очка.
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