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В КХЛ назвали лучших игроков пятой недели

В список вошли представитель "Спартака" и игроки сразу двух "динамовских" команд.

4 октября, 10:21
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

КХЛ объявила лучших игроков пятой недели на каждой из позиций, а также лучшего новичка отрезка.

Так, лучшим голкипером стал вратарь "Спартака" Алексей Красиков, который одержал две победы с командой, а в матче с "Северсталью" сумел сохранить ворота "на замке". Лучшим защитником был назвал Антон Линдхольм из минского "Динамо", который в трёх матчах отдал четыре результативные передачи.

Хоккейный "Спартак" обыграл "Северсталь" в домашнем матче КХЛ

Хоккейный "Спартак" обыграл "Северсталь" в домашнем матче КХЛ

Среди нападающих лучшим признали Станислава Галиева из московского "Динамо" — автора четырёх голов и трёх результативных передач. Добавим, что лучшим новичком недели стал ещё один игрок минского "Динамо" — Александр Суворов, который за неделю набрал три очка.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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