СМИ: Президент РФС Прядкин завтра объявит о своей отставке

Президент РПЛ Сергей Прядкин может объявить об отставке со своего поста уже на завтрашнем общем собрании клубов. Об этом пишет РИА "Новости".

Как рассказал один из руководителей клуба РПЛ, Прядкин уже завтра объявит о соответствующем решении. В то же время представитель другой команды лиги сообщил, что глава РПЛ ещё официально не уведомлял о своей отставке.