СМИ: Президент РФС Прядкин завтра объявит о своей отставке
Ранее появилась информация о том, что клубы лиги могут объявить ему вотум недоверия.
Фото © ТАСС / Красильников Станислав
Президент РПЛ Сергей Прядкин может объявить об отставке со своего поста уже на завтрашнем общем собрании клубов. Об этом пишет РИА "Новости".
Как рассказал один из руководителей клуба РПЛ, Прядкин уже завтра объявит о соответствующем решении. В то же время представитель другой команды лиги сообщил, что глава РПЛ ещё официально не уведомлял о своей отставке.
Ранее стало известно о том, что президент РПЛ Сергей Прядкин может уже в ближайшее время покинуть свой пост, который занимает более десяти лет. Вероятным преемником называют главу судейского комитета лиги Ашота Хачатурянца.
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