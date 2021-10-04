В Перми заступившийся за дочь "яжебатя" обознался и избил невиновных школьниц

В Перми заступившийся за дочь "яжебатя" обознался и обматерил невинных школьниц. Видео © Telegram / "Подъём"

В Перми мужчина напал на двух школьниц, которые якобы обидели его дочь. Разгневанный "яжебатя" покрыл девочек отборным матом и несколько раз ударил, притом что те пытались объяснить, что не имеют никакого отношения к его ребёнку.

Инцидент произошёл накануне около пяти часов вечера. В тот момент, когда к школьницам подошёл мужчина, они стояли возле подъезда одного из домов. Весь монолог пермяка записала камера, установленная на двери. На кадрах видно, как он подходит к подросткам и без разбора начинает их оскорблять, требуя, чтобы они больше не трогали его дочь. Для убедительности мужчина несколько раз бьёт девочек по голове.

Ошарашенные школьницы не смогли объяснить своему обидчику, что не имеют никакого отношения к его ребёнку. Вероятно, страх на них наводил ещё и тот факт, что мужчина, скорее всего, был пьян. Как сообщает издание "Подъём", в полиции в курсе инцидента и уже организовали проверку.